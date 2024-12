Forfait last minute, UFFICIALE: il comunicato prima di Roma-Lecce

KO confermato e nuovo rientro, c’è anche un’assenza per influenza. UFFICIALE: ecco i convocati per Roma-Lecce.

La Roma si prepara ad affrontare il Lecce in una sfida cruciale per la quindicesima giornata di Serie A. Il tecnico Claudio Ranieri, durante la conferenza stampa del 5 dicembre, ha sottolineato l’importanza del mese di dicembre per definire l’identità della squadra: “Dicembre ci dirà chi siamo”.

Il tecnico aveva inoltre espresso preoccupazione per le condizioni fisiche dell’attaccante Artem Dovbyk, in dubbio per la partita a causa di problemi influenzali non ancora disambiguati ma, rispetto ai quali, la giornata di oggi è stata indicativa e importante. Nella lista di convocati giallorossi, infatti, va segnalata anche la presenza del numero 11 ucraino, sulla cui titolarità e impiego bisognerà però ancora attendere responsi ed evoluzioni delle prossime ore.

La Roma sta attraversando un periodo delicato, con la zona retrocessione distante solo due punti. Nonostante segnali positivi nelle recenti prestazioni contro Tottenham e Atalanta, i risultati non sono stati favorevoli. Ranieri ha ribadito la necessità di tornare alla vittoria, che manca da oltre un mese, e ha elogiato il Lecce definendola “una bella squadra, tosta e che non molla mai”.

I convocati di Giampaolo per Roma-Lecce, UFFICIALE: anche Sansone out

Dall’altra parte, il Lecce, sotto la nuova guida di Marco Giampaolo, sta cercando di consolidare la propria identità. Il presidente Saverio Sticchi Damiani, durante la presentazione del nuovo allenatore, ha dichiarato: “È una scelta che abbiamo voluto fare per tutelare la nostra attenzione al percorso e all’identità precisa che la squadra deve avere”. Giampaolo, dal canto suo, ha espresso la volontà di proporre un calcio propositivo e di qualità, ritenendo che la rosa del Lecce possieda le caratteristiche adatte per esprimere il suo pensiero calcistico.

La partita assume un’importanza significativa per entrambe le squadre. Per la Roma, rappresenta l’opportunità di invertire la rotta e allontanarsi dalle zone pericolose della classifica. Per il Lecce, è l’occasione di dimostrare i progressi sotto la nuova gestione tecnica e consolidare la propria posizione. Ranieri ha messo in guardia i suoi giocatori, sottolineando che non esistono partite facili e che il Lecce è una squadra abituata a lottare fino alla fine, come dimostra anche il pareggio in extremis della scorsa settimana contro la Juventus.

La giornata odierna, in particolare, ha permesso anche di raccogliere il punto di vista di Marco Giampaolo, che si è soffermato sulle condizioni di alcuni elementi della sua squadra, tra cui Gallo, la cui assenza era ormai conclamata da diversi giorni. Da segnalare, osservando la lista dei convocati, il rientro di Burnete. Non recupera, invece, Sansone, che non partirà per la trasferta capitolina, delicata e, forse, cruciale per entrambe le realtà giallorosse.