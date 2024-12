Ribaltone Luis Enrique: nuovo attaccante per la Juventus

Per la Juve, in attesa della gara di domani contro il PSG, bisogna registrare delle novità importanti di calciomercato.

Dopo aver pareggiato 1-1 allo Stadio Via del Mare, di fatto, la Juventus ha solo un risultato domani contro il Bologna, ovvero quella della vittoria. I bianconeri, infatti, sono a sei punti dal Napoli capolista e non possono più permettersi di perdere terreno sia in zona Champions League che nella lotta scudetto.

La Juventus, dunque, è chiamata alla vittoria contro l’ex squadra di Thiago Motta, il quale avrà nuovamente a disposizione Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, dopo che si è fatto male con la sua Nazionale, ha saltato tutte le gare della ‘Vecchia Signora’ dopo la sosta di metà novembre: Milan, Aston Villa e Lecce.

Il team piemontese, di fatto, non ha avuto attaccanti in queste partite, visto che Milik è da tempo ai box per infortunio. Proprio per questo motivo, dunque, nella prossima sessione di calciomercato invernale in questa zona di campo potrebbero esserci delle grosse novità per la Juventus di Thiago Motta.

Calciomercato Juve, il PSG ha messo in vendita Goncalo Ramos: le ultime

Secondo quanto riportato dalla redazione di ‘todofichajes.net’, infatti, il PSG ha deciso di vendere Goncalo Ramos. Il giocatore portoghese, dopo il brutto infortunio della scorsa estate, non ha trovato più spazio nelle scelte di Luis Enrique. Diverse squadre europee stanno seguendo questa situazione del classe 2001.

Tra queste, dunque, c’è anche la Juventus. Come raccolto da ‘Sportmediaset’ già qualche settimana fa, infatti, Cristato Giuntoli è al lavoro per portare alla corte di Thiago Motta due giocatori del PSG: Milan Skriniar (per rinforzare anche il reparto arretrato) e, per l’appunto, Goncalo Ramos. Ricordiamo che, oltre a quest’ultimo, Luis Enrique potrebbe prendere la decisione di far cedere anche Kolo Muani.