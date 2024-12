Una nuova Joya per la Juventus: rinforzo per gennaio

La Juventus giocherà domani contro il Bologna, ma prima bisogna registrare un importante aggiornamento in sede di calciomercato.

Dopo la sosta di metà novembre, di fatto, la Juventus ha pareggiato per ben tre volte: Milan e Lecce in campionato ed Aston Villa in Champions League. Se quello contro i ‘Villans’, viste anche le tante assenze, è stato un pari accettato ben volentieri da Thiago Motta , quelli contro Milan e Lecce un po’ meno.

A rovinare i piani del tecnico bianconero è stato soprattutto quello di Via del Mare, visto che la sua Juve si è vista pareggiare il gol di Cambiaso da Rebic nei minuti finali del match. Con questo pareggio rimediato contro il Lecce di Marco Giampaolo, infatti, la ‘Vecchia Signora’ ha visto aumentare a sei punti il proprio svantaggio dal Napoli capolista.

Proprio per questo motivo, la Juventus deve assolutamente battere il Bologna di Vincenzo Italiano nel match di domani dell’Allianz Stadium. Tuttavia, prima della sfida contro la sua ex squadra, Thiago Motta può esultare per una novità arrivata da ‘radio mercato‘.

Calciomercato Juve, Bischof dell’Hoffenheim obiettivo di Giuntoli: ecco i dettagli

Secondo quanto riportato dalla redazione della ‘BILD’, infatti, la Juventus ha messo gli occhi su Tom Bischof dell’Hoffenheim. Il centrocampista classe 2005, grazie alle sue prestazioni (caratterizzate da un gol e due assist), ha dunque attirato a sé l’interesse di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta.

Tom Bischof, visti i suoi 19 anni, è considerato uno dei ‘gioielli’ dell’intero panorama calcistico tedesco. Oltre all’attacco e alla difesa, quindi, la Juventus a gennaio potrebbe rinforzarsi anche a centrocampo.