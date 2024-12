Calciomercato Roma, ha vinto Ranieri: i tre acquisti per gennaio

Incombe la sessione invernale di scambi: il dirigente giallorosso è pronto ad accontentare il tecnico. Tre arrivi in vista

Lo aveva detto. Lo aveva confermato nel corso di un’intervista esclusiva al ‘Corriere dello Sport’, quella in cui, per la prima volta, aveva anche alzato la voce sui torti arbitrali subiti dalla Roma, invocando un maggiore rispetto per il club. In quella circostanza il Ds giallorosso Florent Ghisolfi, che sarebbe diventato da lì in avanti una presenza costante nei pre-partita della squadra, aveva dato delle rassicurazioni non solo sul costante impegno dei Friedkin, ma anche sulla volontà di intervenire sul mercato.

Detto fatto, stando ai rumors che vorrebbero il club capitolino molto attivo su diversi fronti. La stessa conferenza stampa con cui Claudio Ranieri ha presentato la sfida al Lecce si è riempita di contenuti chiari: dicembre sarà il mese della verità per la Roma. Dopo di che, con l’apertura della sessione di mercato invernale, i Friedkin metteranno mani al portafogli per migliorare la qualità complessiva della rosa.

Dalle pagine dello stesso quotidiano romano che, non più tardi di 6 giorni fa, ha sviscerato i pensieri del discusso Ds francese, arrivano conferme in tal senso. La Roma farà due, se non tre, acquisti nella finestra di gennaio. Ma ci saranno anche delle partenze, più o meno eccellenti, a ridisegnare il roster giallorosso.

Roma sul mercato, le mosse di Ghisolfi

Innanzitutto, la priorità è garantire a mister Ranieri una punta di scorta per affiancare il già affaticato – nonché spesso vittima di attacchi influenzali – Artem Dovbyk. Eldor Shomurodov non garantisce prestazioni all’altezza, e allora ecco che Beto Betuncal, l’ex Udinese dell’Everton, club che sta per essere acquisito dai Friedkin, è un nome che circola da diverse settimane.

Appare necessario anche l’arrivo di un terzino destro – Zeki Celik, anche sfortunato, ne ha combinate più di Carlo in Francia – e probabilmente di un esterno basso che possa far rifiatare Angeliño. Gli altri reparti, soprattutto la linea mediana e la batteria dei trequartisti, appaiono sufficientemente coperti per portare a termine la stagione. Al netto di clamorosi colpi di scena riguardanti Paulo Dybala, con le incessanti voci che lo vorrebbero in Argentina, alla corte del Boca Juniors. Ma passiamo alle partenze.

La società sta premendo su Nicola Zalewski per convincerlo ad accettare la cessione con l’inizio del nuovo anno. Dopo aver rifiutato l’opzione Galatasaray nello scorso agosto il polacco, inviso ormai alla tifoseria, è il primo nome sulla lista dei partenti.

Non troppo diverso potrebbe essere il destino di Enzo Le Fèe, ancora mai schierato da Ranieri, e di Samuel Dahl, che finora ha collezionato solo pochissime apparizioni per una manciata di minuti in campo. Per loro due l’ipotesi più probabile è quella di un prestito fino a giugno.