Dal Milan all’Inter: prestito e firma immediata

Ecco le ultime in merito ad uno degli obiettivi condivisi da Inter e Milan per il calciomercato invernale

L’affascinante equilibrio che aleggia in questo momento nelle zone più alte della classifica della massima lega italiana è tanto piacevole per appassionati e spettatori, quanto frustrante per i diretti interessati, che vorrebbero trovare la quadra tecnico-tattica per distaccare una volta per tutte i propri avversari.

Dopo il frustrante monopolio tecnico-tattico esercitato dalla corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi nel corso della scorsa stagione, le varie rivoluzione estive – passate sia dal calciomercato che dal valzer di panchine avvenuto nelle big della Serie A – hanno sortito nella gran parte dei casi l’effetto sperato, permettendo agli appassionati di assistere ad una prima parte di stagione a dir poco combattuta.

È probabile che nella seconda sezione della stagione avverrà un graduale distacco delle posizioni e, in tal senso, il mercato di gennaio fornirà le occasioni necessarie alle varie squadre per evitare di rimanere indietro nella corsa allo scudetto.

Mentre il Napoli di Antonio Conte prosegue il suo percorso ci consolidamento tecnico-tattico e l’Atalanta di Gasperini continua a deliziare gli amanti del calcio frizzante, Inzaghi e Marotta riflettono su quali mosse compiere a gennaio per tornare in cima alla classifica.

Casadei ad un passo dal Celtic: lo prendono in prestito

Che l’Inter debba rinfrescare la propria rosa lo si può evincere anche soltanto osservando l’età media della rosa (la più alta del campionato) e, nell’ottica di un ringiovanimento della rosa, uno dei profili più chiacchierati degli scorsi mesi tra i corridoi di Appiano Gentile è senza dubbio alcuno quello di Cesare Casadei.

Trequartista di qualità attualmente di proprietà del Chelsea, Casadei è cresciuto nelle giovanili dei nerazzurri, il che potrebbe rendere più dolce e semplice l’operazione.

Ricordiamo inoltre che di recente Casadei è orbitato anche intorno al pianeta Milan, dove il suo nome è parso tutt’altro che sgradito.

Nel corso delle ultime ore, tuttavia, Ekrem Konur ha svelato sul proprio profilo X (Twitter) che il Celtic si è rivelato a dir poco intrigato dalla possibilità di ingaggiare in prestito a gennaio il talento classe 2001, il quale farebbe parte di un pacchetto di due prestiti (l’altro di Carney Chukwuemeka) del Chelsea nei confronti del Celtic.