Dalla Roma alla Premier League: ha detto addio ai Friedkin

Emergono novità in merito al futuro di una delle figure più controverse e chiacchierate tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini

Mancano oramai poche ore al match tra la Roma di Claudio Ranieri e il Lecce di Marco Giampaolo, ovvero la prima vera occasione per portare a casa dei punti nel nuovo ciclo tecnico del mister di Testaccio.

Nonostante le due sconfitte in campionato – rimediate con le due formazioni più in forma della massima lega italiana – la Roma di Ranieri ha restituito segnali incoraggianti sotto tutti i punti di vista, a partire da quello tattico (il mister romano ha preferito ripartire dalle basi, schierando i calciatori nei ruoli più consoni alle loro caratteristiche), passando per quello mentale (i calciatori sembrerebbero aver recuperato una parvenza di ottimismo), fino ad arrivare a quello ambientale (il popolo giallorosso parrebbe aver sospeso temporaneamente le aspre contestazioni compiute nelle scorso settimane).

Oltre ad un ritrovato ottimismo, tuttavia, adesso occorre tornare a conquistare dei punti in classifica, così da scongiurare i timori di quella frangia di tifoseria piuttosto preoccupata dalla vicinanza della zona retrocessione. A tutto ciò si somma il violento terremoto societario avvenuto negli scorsi mesi, durante i quali svariati dirigenti sono stati allontanati dal centro sportivo Fulvio Bernardini, per un motivo o per l’altro.

L’assetto della Roma, difatti, appare ancora spezzettato e incompleto e, per restituire la sensazione di una società solida, i Friedkin dovranno iniziare dalla nomina di un nuovo CEO. Nelle scorse ore sono giunte novità in merito all’ultima figura ad aver ricoperto tale ruolo a Trigoria.

Lina Souloukou riparte dalla Premier

Da molti è definita come “quella che ha fatto caccià DDR!”, ma il suo nome è Lina Souloukou, la cui reputazione nel mondo del calcio sembrerebbe non aver subito alcuna inclinazione in seguito all’onda anomala di colore giallorosso che ha colpito la sua vita professionale (e non solo) nella città eterna.

L’ex CEO giallorossa, difatti, sarebbe pronta a iniziare una nuova avventura nel mondo del calcio, questa volta in Premier League.

Proprio come i Friedkin – attualmente occupati all’acquisizione dell’Everton -, anche l’amministratrice delegata greca ha scelto il campionato più ambito e competitivo del mondo per mettersi in gioco.

La Souloukou, come riportato da La Repubblica, sarà la nuova consulente particolare del Nottingham Forest del magnate greco Evangelos Marinakis.