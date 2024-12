Il ritorno di Donnarumma in Serie A: scambio clamoroso

Il ritorno di Donnarumma in Serie A. Il mercato è pronto a riproporre l’annoso tormentone: il ritorno del portierone azzurro in Serie A.

Non è calciomercato se tra i grandi nomi che potrebbero comparire nelle trattative non vi fosse anche quello di Gianluigi Donnarumma.

Dopo il suo clamoroso addio al Milan e l’approdo a parametro zero al PSG, non vi è stata sessione che non si sia parlato di un suo immediato ritorno in Serie A. La Juventus era sempre il club pronto ad accoglierlo a braccia aperte salvo poi rimanere con le braccia puntualmente vuote. La suggestione Gigio Donnarumma in Italia prosegue, cambiano soltanto i colori sociali. Dopo aver lasciato il Milan ed aver sfiorato millanta volte la Juventus, è la volta dell’Inter a tentare di riportare a Milano il numero uno della nazionale azzurra. Il classe 1999 di Castellammare di Stabia non è esattamente ben visto da Luis Enrique e sembra sempre sul punto di lasciare Parigi. E’ la volta buona per il ritorno in Italia, a Milano?

Il ritorno di Donnarumma in Serie A: lo aspetta Marotta

Secondo quanto risulta a interlive.it il tecnico spagnolo vedrebbe bene il passaggio di Donnarumma all’Inter, ma non per denaro. Sogna bensì un ‘aureo’ scambio.

Sono almeno due i giocatori dell’Inter che Luis Enrique vedrebbe più che bene nel suo PSG. Il primo è il centravanti francese, Marcos Thuram. Il secondo è invece pedina di centrocampo e risponde al nome di Nicolò Barella. Thuram o Barella in cambio di Donnarumma. Al momento appare un’ipotesi difficilmente percorribile. Quando si parla di Gigio Donnarumma e di un suo ipotetico ritorno in Italia, vuoi in ottica Juventus o Inter, non bisogna mai dimenticare l’ingaggio percepito a Parigi dal numero uno di Luciano Spalletti: 12 milioni di euro.

Il nuovo corso americano dell’Inter potrebbe non vedere bene una trattativa con questi presupposti economici.