La Juventus è un enigma irrisolto: hanno già salutato Vlahovic

Il gol di Mbangula ha evitato ai bianconeri la prima sconfitta in campionato: la presa di posizione, però, è clamorosa

Una Juventus lunga e nervosa ha prestato il fianco per almeno 70 minuti di gioco al pressing e all’organizzazione tattica del Bologna di Vincenzo Italiano. Alla fine il 2-2 complessivo sta anche stretto ai felsinei che ai punti avrebbero meritato anche il colpaccio allo ‘Stadium’.

Ancora un passo indietro per la compagine di Thiago Motta che, assolutamente nervoso, ha visto dalla tribuna il secondo tempo dei suoi ragazzi dopo essere stato espulso. Lenti e prevedibili, i bianconeri si sono affidati alle sortite estemporanee di Conceicao e ai guizzi di Koopmeiners per provare a far male alla difesa del Bologna. A steccare ancora una volta è stato Dusan Vlahovic. Se si esclude l’assist capitalizzato da Mbangula al 91′ con un preciso tiro a giro, l’attaccante serbo è parso assolutamente fuori dal gioco. Poco cattivo nei momenti topici dell’incontro, non molto pulito da un punto di vista tecnico, il numero 9 della Juve ha gettato alle ortiche un paio di occasioni invitanti. I fischi dello ‘Stadium’ dopo alcune sue giocate ne sono state una manifestazione tangibile.

Juventus-Bologna, social scatenati ‘contro’ Vlahovic: ecco cosa è successo

Sulla stessa linea d’onda anche i vari commenti con cui i tifosi della Juventus hanno criticato e non poco la prestazione del loro bomber. In un orizzonte piuttosto polemico, non manca chi si auspica che Giuntoli entri nell’ordine di idee di cedere Vlahovic nel caso in cui arrivasse un’offerta importante per l’attaccante serbo:

Io giorno che se ne va vlahovic la Juve svolta. Imbarazzante pagare un milione al mese uno che non stoppa un pallone manco a pregarlo #JuveBologna — Paul Wick (@galletto_gallo) December 7, 2024

Esiste ancora il carro di #Vlahovic ??

Ancora qualcuno crede ad uno così??

🤬🤬🤬🤬🤬😡😡😡😡#JuveBologna — fabri c. 🌈 (@faber65c) December 7, 2024

Si #Vlahovic ha fatto un assist, ma non va santificato. Anche se ti arriva un solo pallone, lo devi buttate dentro la rete.#Juventus #JuveBologna #ThiagoMotta — ⭐⭐⭐ 𝐑𝐨𝐬𝐚 𝐏𝐢𝐥𝐞𝐠𝐠𝐢 🤍 🅹 🖤 (@Rosa_Pileggi) December 7, 2024

Lasagna sarebbe meglio di Vlahovic. — Luigi (@nicelivingspace) December 7, 2024

Per respirare. Assist a parte #Vlahovic è una sciagura. Non vince un duello fisico. Non tiene su la palla. Sbaglia gol su gol. Il treno scudetto è ormai andato mi sa. Rouhi non è un giocatore da serie A. Savona livello top. Danilo oggi ha fatto una partita bellissima. Dalla sua➡️ — GN’s™ (@F1N1no) December 7, 2024

Vlahovic é questo, in Italia lo si fa passare per top player. É un mezzo giocatore che vive di rendita per quei 4 mesi a Firenze — Ant898 (@AntZlatan_it) December 7, 2024

Sta di fatto che senza il suo attaccante, la Juventus non ha trovato il gol nelle ultime tre uscite ufficiali. Il che porta a rivalutare anche il mercato estivo di Cristiano Giuntoli visto che l’organico bianconero sta palesando molto più di qualche semplice falla.