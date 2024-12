Probabili formazioni Roma-Lecce: il piano B di Ranieri senza Dovbyk

Roma-Lecce. Nuova sfida all’Olimpico per la formazione di Claudio Ranieri dopo la sconfitta patita contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Il campionato della Roma di Claudio Ranieri inizia oggi allo Stadio Olimpico contro il Lecce, con inizio alle ore 20.45. Le prime ‘sedute’ di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa non hanno portato gli esiti sperati ma contro Napoli, Tottenham ed Atalanta non era possibile, e nemmeno giusto, pretendere di più.

La terza Roma della stagione sta prendendo forma sotto gli insegnamenti del tecnico romano. Ora, però, non vi sono più attenuanti. Il Lecce di Marco Giampaolo è avversario affamato di punti e che non molla mai. Per informazioni più dettagliate rivolgersi a Thiago Motta ed alla Juventus, raggiunti, con merito, dai giallorossi salentini al minuto 93. La Roma, però, ha assoluta necessità dei tre punti che le farebbero risalire un po’ la china in classifica. I giallorossi sono ‘troppo’ distanti dalle posizioni che contano. E sono ‘troppe’ le squadre che la precedono.

Roma-Lecce, le possibili scelte di Ranieri e Giampaolo

A poche ore dalla sfida proviamo ad anticipare le scelte dei due tecnici e i probabili undici che scenderanno in campo all’Olimpico.

L’influenza mette a rischio la presenza di Artem Dovbyk. In caso di assenza dell’ariete ucraino Ranieri schiererà Dybala centravanti con il rilancio di Pellegrini ed El Shaarawy alle sue spalle. Konè e Paredes appaiono favoriti per il centrocampo giallorosso mentre Saelemaekers dovrebbe essere favorito su Celik. Il pareggio contro la Juventus è costato caro a Marco Giampaolo che non potrà disporre di Antonino Gallo. Il ‘fenomeno salentino’ Patrick Dorgu dovrebbe pertanto tornare al suo ruolo di esterno basso sulla corsia mancina.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes; Angelino; Pellegrini, El Shaarawy; Dybala. All. Ranieri

LECCE (4-3-3): Falcone; Guilbert, Gaspar, Baschirotto, Dorgu; Coulibaly, Ramadani, Rafia; Morente, Krstovic, Rebic. All. Giampaolo