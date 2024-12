Problema al flessore, UFFICIALE: salta la Roma

L’annuncio fuga ogni dubbio: non sarà disponibile in vista della gara contro la Roma. Ecco la diagnosi ufficiale

Un unico imperativo: vincere. Complice una posizione di classifica che definire problematica sarebbe solo un eufemismo, la Roma che ospita il Lecce all’Olimpico non ha alternativa alla vittoria. I tre punti sarebbero infatti ossigeno puro per Koné e compagni che comunque nelle ultime uscite di campionato hanno fornito spunti di cui tener conto.

Nelle prossime uscite tra campionato ed Europa League, però, Ranieri si aspetta risposte importanti anche e soprattutto sotto il profilo del risultato. Il calendario mette in scena gare che, alla luce dell’attuale posizioni in classifica, rappresentano veri e propri autentici banchi di prova. Se si esclude l’interludio in Europa League contro il Braga, i giallorossi se la vedranno questa sera contro il Lecce e faranno visita al Como il prossimo 15 dicembre. Proprio in vista della sfida contro i lombardi emergono novità degne di nota.

Annuncio UFFICIALE di Fabregas: Alberto Moreno salta Como-Roma

Nel corso della conferenza stampa di presentazione alla sfida contro il Venezia, Cesc Fabregas ha infatti fornito ragguagli importanti in merito alle condizioni degli infortunati. Più nello specifico, il tecnico del Como non solo ha annunciato lo stop di 2-3 settimane che attenderà Alberto Moreno (che salterà dunque la sfida contro la Roma), ma ha anche approfondito le condizioni di Sergi Roberto. Di seguito le parole di Fabregas:

“L’obiettivo è avere Alberto Moreno al 100% per il Lecce, ha uno stiramento al flessore e starà fuori circa 2-3 settimane. Passando a Sergi Roberto, sta recuperando molto velocemente. Nel caso in cui tutto dovesse procedere per il verso giusto, dovrebbe tornare in occasione della sfida contro la Roma. Probabilmente tornerà con il resto del gruppo mercoledì”.