Roma, assenza pesantissima: provvedimento UFFICIALE

Alla luce dei diversi episodi verificatisi nelle ultime settimane, la proposta da parte del Viminale non si è fatta attendere. I dettagli

Mancano poche ore ormai al fischio d’inizio di Roma-Parma, gara molto importante per i giallorossi che vanno a caccia di punti pesanti con cui scuotere la propria classifica. A far rumore, però, è il provvedimento varato dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive.

Come evidenziato dal Casms, infatti, il Viminale ha scelto di proporre alle autorità di pubblica sicurezza l’adozione di misure che, laddove accolte dalle prefetture in questione, vieteranno la trasferta ai tifosi di Atalanta, Como, e Roma nel corso della prossima gara di campionato. Sanzione ancor più severa per il Napoli che, “alla luce della maggior gravità delle condotte reiterate nel corso della stagione”, rischia di fare a meno dei propri tifosi per le prossime tre trasferte.

Il Presidente del Casms, Maurizio Improta, sulla presa di posizione in questione: “Queste misure vengono prese proprio per evitare gli ‘incroci’ delle tifoserie più estreme. Durante gli spostamenti, a bordo dei treni e in autogrill, avviene di tutto, assistiamo a comportamenti che non hanno nulla di sportivo e a rimetterci sempre sono le famiglie e i bambini. Come domenica scorsa a Torino, dove circa cento tifosi partenopei volevano entrare senza biglietto e si sono schierati contro i reparti delle forze dell’ordine”. Tifosi della Roma, dunque, verso un turno di stop nella prossima gara fuori casa dei giallorossi quando gli uomini di Ranieri se la vedranno il 15 dicembre proprio contro il Como di Cesc Fabregas. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui trapelassero novità in tal senso.