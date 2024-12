Roma-Lecce, Marelli ‘boccia’ Chiffi: “Il rigore mi lascia qualche dubbio”

Roma-Lecce, la presa di posizione del commentatore tecnico arbitrale di DAZN non si è fatta attendere: ecco cosa è successo

Primo tempo vibrante all’Olimpico, con la Roma che è passata in vantaggio grazie a Saelemaekers ma raggiunta al 38′ di gioco dal rigore di Krstovic. Pur soffrendo la verve e la voglia di fare la partita da parte dei padroni di casa, gli ospiti non sono mai usciti dal match, trovando la rete grazie al loro attaccante. Punito l’intervento di Saud che, non leggendo bene il taglio centrale di Coulibaly, ne ha fermato la corsa causandone la caduta in area di rigore.

Contatto che, però, ha lasciato piuttosto perplesso Luca Marelli. Intervenendo per esprimere il suo parere in merito al calcio di rigore assegnato al Lecce, il commentatore tecnico arbitrale di DAZN si è infatti espresso in questi termini: “Il contatto c’è stato perché Saud è andato completamente a vuoto, frapponendosi sulla linea del calciatore del Lecce. Non c’è stato sicuramente un calcio da parte di Saud perché è andato a vuoto ma non ha toccato nulla, neanche il giocatore. Il contatto c’è stato che è stato valutato da Chiffi: è un rigore che francamente mi lascia qualche dubbio”.