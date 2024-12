Roma-Lecce, Pellegrini ancora fuori: Ranieri fa chiarezza

Roma-Lecce, nonostante le assenze Pellegrini è ancora fuori dall’undici titolare. Ranieri fa chiarezza sul capitano giallorosso

La Roma tra poco gioca contro il Lecce – qui le formazioni ufficiali – e non c’è dal primo minuto ancora Pellegrini. Il capitano nonostante le assenze si accomoderà in panchina. E proprio di questo, ai microfoni di Dazn, ha parlato Claudio Ranieri. Ma non solo di questo, perché in tribuna c’è anche Ryan Friedkin.

“Ci siamo parlati, ma resta tra noi. La squadra è pronta, vedremo questo mese: non sarà facile, ci aspetta una gara delicata ma dobbiamo vincere”. La squadra si è messa “a disposizione, hanno capito che se danno tutto i tifosi sono con loro. I ragazzi hanno bisogno di risultati per tornare alla normalità” ha aggiunto Ranieri. Che poi ha parlato, come detto, di Pellegrini. “Fisicamente sta bene, deve correre meno. Appena lo vedrò sereno rientrerà”. E infine una battuta anche sull’assenza di Dovbyk, che non va nemmeno in panchina: “Influenza, non ce la fa. Spero che per la prossima sia pronto, non l’ho voluto rischiare”.