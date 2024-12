Voti Roma-Lecce 4-1, Hummels giganteggia: Dybala disegna calcio, Pisilli è ovunque

Voti Roma-Lecce 4-1, una buona prestazione della Roma che trova la prima vittoria con Ranieri in panchina. Ecco i nostri voti

Buona la quarta. Importante. Perché la Roma si allontana dalla zona rossa della classifica vincendo contro il Lecce. La prima affermazione di Claudio Ranieri nella sua terza avventura in giallorosso, nel giorno in cui proprio il tecnico romano ha toccato quota cento alla guida della squadra della sua città.

Vittoria pesante e meritata. Con un Dybala che ha fatto egregiamente la punta centrale, con un Hummels dietro è stato il migliore e forse anche il migliore in campo. Secondo noi sì: sempre pulito, in tutte le letture. Insomma, più gioca e più migliora. E magari non è nemmeno al cento per cento della forma.

Voti Roma-Lecce, Hummels il migliore

Nel primo tempo una buona Roma, che ha trovato il vantaggio con Saelemaekers. Poi i giallorossi vanno vicini al raddoppio, ma un errore di Saud, entrato in campo al posto dell’infortunato Celik, ha mandato dal dischetto Krstovic per il momentaneo pari.

A inizio ripresa la squadra di Ranieri, prima di trovare il gol del 2-1 di Mancini, è andata di nuovo vicinissima al vantaggio prima con Saelemaekers e poi con Pisilli: in entrambe le occasioni Falcone ha detto di no. La zuccata del capitano di serata ha ridato serenità alla Roma. Poi il gol di Pisilli, bellissimo: Dybala per Saud che mette all’indietro per l’inserimento del centrocampista che di prima intenzione, col destro, la chiude sul primo palo dando serenità ai compagni. Nel finale la Roma gestisce, Ranieri decide di regalare i 90 minuti alla Joya per cercare di fargli fare gol, dimostrando che la sua gestione non è solo fisica ma anche mentale. E adesso ci siamo, il primo sorriso è importante, il primo sorriso è utile per pensare a cose belle e per preparare nel migliore dei modi le prossime uscite, a partire da Braga e poi continuando col Como. Una Roma del genere, attenta e concentrata fino alla fine, può davvero riprendersi e dare un senso diverso a questa stagione.

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 7, Hummels 7,5 (80′ Hermoso sv), Ndicka 6; Celik 6 (23′ Saud 6), Koné 7,5, Paredes 7,5, Angeliño 6; Saelemaekers 6,5 (59′ Pisilli 7), El Shaarawy 7 (80′ Zalewski 6); Dybala 7.