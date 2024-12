Juventus tradita due volte: accordo con il Napoli

Oltre ai risultati deludenti sul campo, il mondo Juve è scosso da una clamorosa indiscrezione di mercato: così il big saluta tutti

La reazione d’orgoglio mostrata nel secondo tempo della sfida contro il Bologna ha permesso alla Juventus di Thiago Motta di evitare la prima sconfitta stagionale in campionato. Tuttavia, il confronto con i felsinei ha confermato i problemi strutturali di un organico che – complice anche i tanti infortuni – fatica a trovare una propria identità. Le scelte iniziali del tecnico italo-brasiliano non hanno convinto: i fischi dello ‘Stadium’ e i primi mugugni sui social ne sono una testimonianza tangibile.

Quella che sta per iniziare, insomma, ha tutta l’aria di configurarsi come una sessione invernale di calciomercato densa di profondi cambiamenti in casa Juventus. Cristiano Giuntoli è infatti chiamato a mettere una pezza alle tante defezioni non solo in attacco ma anche (e soprattutto) in difesa. In un mosaico ancora tutto da comporre, però, occhio alla variabile impazzita rappresentata dalle possibili uscite. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile che potrebbe riguardare un calciatore che sta faticando a trovare continuità di rendimento e di minutaggio. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, la permanenza di Danilo all’ombra della Mole è tutt’altro che sicura. Nonostante i timidi segnali di risveglio messi in mostra quando utilizzato nella posizione di terzino destro, l’ex Manchester City potrebbe fare anzitempo le valigie e chiudere la sua esperienza con la maglia della Juventus.

Calciomercato Juventus, dalla Francia: accordo verbale Napoli-Danilo

Prove ne siano gli ultimi spifferi che trapelano dalla Francia. Secondo quanto evidenziato da ‘Footmercato’, infatti, Danilo avrebbe dato la sua disponibilità di massima per trasferirsi a parametro zero al Napoli di Antonio Conte, con il quale avrebbe già raggiunto un’intesa verbale.

Ingolosito all’idea di rimettersi in gioco in un contesto nel quale trovare nuovi stimoli, il difensore della Juventus starebbe dunque valutando con estrema attenzione l’ipotesi di lasciare la ‘Vecchia Signora’, pur restando ancora in Serie A. Battuta nei giorni scorsi, la pista Napoli è pronta a surriscaldarsi da un momento all’altro. Di fatto, allo stato attuale della situazione le chances che il brasiliano possa prolungare la sua avventura a Torino sembrano essere ridotte al lumicino. Dal canto loro, con l’intento di puntellare il proprio reparto con un innesto d’esperienza e di qualità, gli Azzurri starebbero valutando con estrema attenzione la fattibilità dell’operazione in ottica estiva. Staremo a vedere cosa succederà.