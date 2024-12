Biennale con opzione, Chiesa fuori dal villaggio: accordo a un passo

Chiesa fuori dal villaggio: accordo a un passo e telenovela finita. Il biennale con opzione chiosa una delle vicende di calciomercato più calde di questa fase.

Il calciomercato di gennaio si preannuncia ricco di colpi di scena, con numerosi club europei pronti a intervenire per rafforzare le proprie rose. Tra le situazioni più intriganti spiccano quelle di Federico Chiesa e Mohamed Salah, entrambi legati al Liverpool ma con prospettive future incerte.

Dopo il suo trasferimento estivo dalla Juventus al Liverpool per 12,5 milioni di sterline, Federico Chiesa ha faticato a imporsi nella formazione di Anfield. Complici gli infortuni e la forte concorrenza nel reparto offensivo, l’esterno italiano ha collezionato solo tre presenze con la prima squadra, totalizzando appena 78 minuti in campo.

Recentemente, Chiesa è sceso in campo con la squadra Under 21 del Liverpool, segnando un gol contro il FC Nordsjaelland. Tuttavia, la sua assenza nella trasferta contro il Southampton ha alimentato le voci di un possibile ritorno in Serie A già a gennaio, magari con la formula del prestito. Club come la stessa Roma e i medesimi interessatisi lui la scorsa estate potrebbero non ignorare la sua situazione.

Nel frattempo, la situazione contrattuale di Mohamed Salah è un altro tema caldo. Il suo attuale contratto con il Liverpool scade il 30 giugno 2025, ma finora non sono emerse notizie di un accordo per il rinnovo. Lo stesso Salah ha espresso la sua delusione, dichiarando: “Non dipende da me, forse sono più fuori che dentro”.

Biennale per Salah e Chiesa tagliato fuori: le ultime dall’Inghilterra

Secondo il The Mirror, il Liverpool avrebbe offerto a Salah un nuovo contratto biennale con opzione per un ulteriore anno, mentre l’egiziano preferirebbe un accordo triennale. Nonostante le trattative in corso, l’ex nazionale egiziano Haytham Farouk ha recentemente affermato che Salah avrebbe già firmato il nuovo contratto, anche se manca ancora l’ufficialità da parte del club.

La su citata fonte, infatti, parla di un Mohamed Salah vicino a firmare un nuovo contratto con il Liverpool. Le parti sembrerebbero aver raggiunto un compromesso per un contratto biennale, impattando in questo modo con una certa veemenza su diverse dinamiche del nostro campionato.

Non solo, infatti, la conferma di Salah relegherebbe ulteriormente Chiesa ad una condizione di subalterno, favorendone eventualmente la ricerca di nuove soluzioni a gennaio, ma porterebbe anche diverse realtà europee a dover dire addio a quel sogno Salah, vagheggiato anche in Serie A alla luce della sua delicata situazione complicata. Che parrebbe ora vicina ad una soluzione più che felice per i Reds.