Colpo scudetto e addio Juve: Conte lo porta al Napoli

Per la Juve di Thiago Motta, dopo il pari di ieri contro il Bologna, bisogna registrare una brutta notizia in sede di calciomercato.

La Juventus di Thiago Motta, di fatto, non riesce ad uscire dalla sindrome della ‘pareggite’. La ‘Vecchia Signora’, infatti, ha pareggiato anche nella giornata di ieri contro il Bologna.

Anzi, il club bianconero ha evitato solo nei minuti finali la sua prima sconfitta in questo campionato. Il Bologna di Vincenzo Italiano è riuscito ad andare sul doppio vantaggio con le reti siglate da Ndoye e Pobega, ma poi la Juventus è riuscita a pareggiare con le reti di Koopmeiners e di Mbangula. Quest’ultimo, di fatto, ha salvato i suoi con un bellissimo gol siglato al 92′.

Con questo pareggio, di fatto, la ‘Vecchia Signora’ si è allontanata ancora di più dalla vetta, visto che ha sette punti dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Tuttavia, questo svantaggio può aumentare ancora di più se il Napoli dovesse battere questa sera la Lazio. Ma prima del match del Maradona, di fatto, bisogna segnalare un aggiornamento di calciomercato che riguarda sia la squadra di Antonio Conte che la stessa Juventus.

Calciomercato Juve, anche il Napoli su Antonio Silva del Benfica: ecco i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da ‘Ekrem Konur’, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato’, il Napoli è infatti sulle tracce di Antonio Silva del Benfica. Il difensore centrale portoghese, dunque, potrebbe essere il rinforzo tanto sperato da Antonio Conte per rinforzare il proprio reparto arretrato in ottica scudetto.

L’interessamento del Napoli per Antonio Silva, di fatto, è una brutta notizia per la Juventus. Cristiano Giuntoli, infatti, era da tempo al lavoro sul classe 2003, ma l’inserimento dell’ex Antonio Conte farà sicuramente aumentare le richieste del Benfica.