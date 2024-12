Emergenza Roma, tripla assenza ufficiale in Coppa. Le giallorosse sono nei guai per la partita più importante della stagione

La vittoria in rimonta contro il Como ha permesso alla Roma femminile di mettersi alle spalle il pareggio contro il Sassuolo di un paio di settimane fa. Ma questa affermazione ha lasciato anche un altro infortunio, quello di Haavi.

La calciatrice norvegese, trasportata in ospedale durante il match, ha subito un profondo taglio per il quale sono stati applicati dei punti di sutura. E mercoledì le giallorosse saranno impegnate in Germania, contro il Wolfsburg, nella partita fino al momento più importante della stagione: ci si gioca il passaggio del turno in Champions League e alle giallorosse potrebbe bastare un pareggio: in questo modo la squadra di Spugna rimarrebbe avanti e ad una giornata dal termine, con una partita in casa da giocare contro il Galatasaray, squadra materasso del raggruppamento, sarebbe solamente una formalità. Peccato che il tecnico delle campionesse d’Italia si presenterà con una squadra assai rimaneggiata.

Emergenza Roma, out anche Pilgrim e Viens

Sì, perché oltre Haavi, il reparto avanzato è praticamente falcidiato dalle assenze. Solamente Pilgrim potrebbe riuscire a strappare una convocazione (ma essendo out da diverso tempo possibilità di scendere in campo proprio zero), mentre Viens dovrebbe rimanere nella Capitale per non rischiare un’altra ricaduta. Il 6 gennaio, infatti, a La Spezia contro la Fiorentina, si scenderà in campo per il primo trofeo della stagione, la Supercoppa.

Detto questo, e vedendo le infortunate, Spugna ha praticamente fatta la formazione, dettata ovviamente dalle assenze. Davanti a Ceasar difesa a quattro composta da Di Guglielmo, Linari, Minami e Thogersen, in mezzo al campo Kumagai e Troelsgaard con Glionna (ballottaggio con Dragoni) e Greggi sulle corsie. Davanti Giugliano insieme a Giacinti. Serve un’impresa. Ma che potrebbe essere davvero storica.