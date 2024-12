Koulibaly ritorna in Serie A: blitz decisivo, ecco tutte le cifre

Koulibaly ritorna in Serie A. A volte ritornano. E con il mercato che si avvicina riprendono corpo suggestioni da brividi che fanno sognare.

Il 2023 è stato l’indimenticabile anno dello scudetto numero 3 che è tornato a Napoli 33 anni dopo l’epopea maradoniana. Poi un anno orribile con tre tecnici cambiati e fuori da tutte le competizioni europee.

Infine la decisione ‘estrema’ di Aurelio De Laurentiis: portare a Napoli Antonio Conte. Per motivi difficilmente comprensibili, almeno per chi scrive, il tecnico salentino è stato respinto dalla Juventus e dal Milan. Le due big, o presunte tali, hanno fatto altre scelte. Al momento la classifica dà ragione al numero uno partenopeo. In pochi mesi il tecnico salentino ha riportato ordine, idee chiare e voglia smisurata di tornare a vincere. In pochi mesi il Napoli è cambiato e cambierà ancora. Sempre secondo i dettami di Antonio Conte.

Koulibaly ritorna in Serie A: da Antonio Conte

E’ proprio grazie alla presenza del tecnico salentino sulla panchina del Napoli che i tifosi partenopei potrebbero riabbracciare presto uno ‘storico’ beniamino: il difensore francese-senegalese Kalidou Koulibaly.

Il centrale ha scritto pagine importanti con la maglia del Napoli ed ora è in uscita dall’Al-Hilal. La sua esperienza in Arabia Saudita non ha sortito gli effetti sperati, se non quelli economici. Emanuele Cammaroto su Napoli Magazine ha parlato del possibile ritorno del difensore all’ombra del Vesuvio. Antonio Conte ha sempre inseguito Koulibaly ovunque sia andato, dalla Juventus al Chelsea. Ora vorrebbe riportarlo lì dove è stato per sette anni. Difficile che l’affare possa concludersi già a gennaio, ma se si verificassero determinate condizioni il Napoli è disposto a mettere sul tavolo per il 33enne difensore un accordo di 18 mesi. Sognare è possibile. Soprattutto a Napoli. Soprattutto se si ha in panchina Antonio Conte, ma non fatelo sapere ai tifosi della Juventus e del Milan.