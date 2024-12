Nuova panchina per Allegri: ha già preso il volo

Nuova panchina per Massimiliano Allegri: il tecnico, accostato anche alla Roma, prende il volo. Ecco cosa ci dicono le cifre

La Roma il prossimo anno avrà un nuovo tecnico. Sì, perché Claudio Ranieri diventerà un dirigente e avrà voce in capitolo nella scelta. Sette mesi alla guida tecnica, poi dietro la scrivania, è già tutto scritto.

Si parla di Massimiliano Allegri. Se ne parlava anche nel momento dell’esonero di De Rossi e successivamente anche immediatamente dopo l’allontanamento di Juric. Poi i Friedkin, contestati questa sera, non solo con i fischi ma anche con uno striscione, hanno optato per Ranieri, per dare tranquillità ad un ambiente che aveva bisogno, appunto di una certa serenità. Ieri sera è arrivata la prima vittoria, adesso si spera che tutto possa continuare in questo modo.

Nuova panchina per Allegri: la quota per il West Ham è altissima

Torniamo, quindi, ad Allegri. E andiamo a vedere quelle che sono le quote, in questo momento, che vedono protagonista il tecnico di Livorno. No, non parliamo della panchina della Roma ma di quella del West Ham, un’altra società che lo avrebbe messo nel mirino. Però, a differenza di quanto spifferato nelle ultime ore, con un avvicinamento appunto verso la panchina inglese, le cose secondo i bookmaker non sono proprio in questo modo.

Allegri infatti si gioca a 17 volte la posta. La stessa quota di Maurizio Sarri. Il favorito per questa squadra è Kasper Hjulmand, che si gioca a 3 volte la posta. Poi Conceicao, a cinque, Terzic a sei e poi in sequenza Roger Schmidt, Graham Potter e Sebastian Hoeness. Tutti davanti a Max e tutti davanti a Sarri. Quindi assai lontano, a dire il vero. E chissà, magari questo significa che potrebbe essere realmente, il prossimo anno, sulla panchina giallorossa. Vedremo se andrà davvero così, vedremo quello che succederà. Di certo c’è una cosa: tra poco partirà davvero il toto-nomi.