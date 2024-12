Tegola giallorossa UFFICIALE: ginocchio e legamenti KO, mercato stravolto

La nota ufficiale del club giallorosso non lascia spazio ad equivoci: l’infortunio è molto grave e lo terrà fuori dai campi di gioco per diversi mesi

Dolce risveglio per la Roma, che grazie ai tre punti conquistati contro il Lecce ha lanciato un messaggio netto e perentorio. Oltre all’importanza dei tre punti – di per sé mai banali, a maggior ragione nel periodo particolare che stanno attraversando Dybala e compagni – gli uomini di Ranieri hanno sfoderato una prestazione importante sotto tanti punti di vista. A cominciare dal profilo del gioco ma anche e soprattutto sul piano delle motivazioni e dell’abnegazione.

La stessa pulizia tecnica con la quale, invece, gli uomini di Marco Giampaolo non riusciti a replicare l’ottima prestazione fornita al ‘Via del Mare’ contro la Juventus. Praticamente quasi mai in partita – eccezion fatta per i minuti immediatamente successivi al rigore trasformato da Krstovic – i salentini hanno prestato il fianco alla voglia di incidere della Roma, trovando raramente delle contromisure. Come se non bastasse, i pugliesi dovranno fare i conti con un’assenza tutt’altro che banale che rischia di diminuire in maniera considerevole il ventaglio di alternative a disposizione di Giampaolo.

Lecce, UFFICIALE: grave infortunio per Gaspar

Uscito negli ultimi minuti di gioco a causa del grave infortunio patito nell’azione conclusa dal 4-1 di Manu Koné, Kialonda Gaspar si è sottoposto nelle ultime ore agli esami strumentali di rito. Le brutte sensazioni evidenziate a caldo sono state immediatamente confermate.

Come riportato dal Lecce con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale, Gaspar ha rimediato un trauma distorsivo del ginocchio destro con lesione del legamento collaterale mediale ed interessamento del legamento crociato posteriore. Il difensore ha già iniziato il trattamento conservato con le terapie del caso: chiaramente per Gaspar si prospetta uno stop molto lungo che potrebbe costringere i salentini ad intervenire sul mercato per puntellare lo scacchiere difensivo.