Assenza UFFICIALE contro il Como: il comunicato gela la Roma

Un’assenza pesantissima per tutto l’ambiente Roma nella delicatissima trasferta di Como: il comunicato ha lasciato tutti di stucco

I giallorossi non possono fermarsi dopo la vittoria importantissima ottenuta contro il Lecce allo Stadio Olimpico. Serve un’altra prova di maturità dei ragazzi di Ranieri, che però dovranno fare a meno di una componente molto importante nella prossima trasferta di Como.

Si sta parlando molto della gara di Como, di domenica prossima alle ore 18, tralasciando quasi la sfida di Europa League contro il Braga, in programma giovedì alle 18:45 allo Stadio Olimpico. La priorità in questo momento è rialzare la testa in campionato, dove la classifica è ancora preoccupante. Vincere contro la squadra di Fabregas, fermata sul pareggio dal Venezia di Di Francesco, sarebbe una grande iniezione di fiducia e darebbe continuità, cosa mai avuta in stagione.

Claudio Ranieri, però, non potrà contare sul suo pubblico allo Stadio Giuseppe Sinigaglia, visto che i tifosi della Roma non potranno partire in trasferta. Come già messo in preallarme dall’Osservatorio del Viminale, il viaggio dei romanisti a Como non è consentito. La delibera ufficiale è arrivata in queste ore da parte del CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive). Tutti i residenti nella Regione Lazio non potranno partire.

Como-Roma vietata ai tifosi giallorossi: non potranno seguire la squadra in trasferta

La decisione di vietare la trasferta dei tifosi della Roma a Como arriva dopo gli scontri avvenuti a margine della partita contro l’Atalanta. I biglietti per il match Como-Roma, in programma domenica alle ore 18 e valido per la sedicesima giornata di Serie A, potranno essere comprati solo dai sostenitori che risiedono in altre regioni.

Oltre alla decisione sui giallorossi, il CASMS ha anche vietato le prossime tre partite lontane dallo stadio Maradona ai tifosi del Napoli. Per i tifosi partenopei, inoltre, c’è l’aggravante “della maggiore gravità delle condotte reiterate nel corso della stagione“. Da qui trasferte vietate per tre turni.

Una mano dura che potrebbe incidere sul rendimento della Roma, da sempre abituata ad avere il supporto del proprio tifo anche lontana da casa. Questa volta Ranieri dovrà contare solo sulla forza d’animo della squadra, sperando che sia nella versione anti Lecce.