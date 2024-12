Blitz nella capitale per Allegri: c’è la data della firma

Blitz capitale per Massimiliano Allegri: ecco la data della firma imposta e richiesta dall’ormai ex allenatore della Juventus. Gli ultimi aggiornamenti.

La stagione 2024-2025 della Serie A è stata caratterizzata da un numero eccezionale di cambiamenti sulle panchine delle squadre, con ben 13 club su 20 che hanno deciso di affidarsi a nuovi allenatori, segnando un record storico. Solo nella stagione 2011-2012 si era assistito a un numero così elevato di avvicendamenti.

Tra le big del campionato, il Milan ha salutato Stefano Pioli, sostituendolo con Paulo Fonseca, mentre la Juventus ha affidato la guida tecnica a Thiago Motta. Il Napoli, dopo l’addio di Francesco Calzona al termine di una stagione a dir poco singolare, ha puntato su Antonio Conte. Anche squadre come il Bologna e la Fiorentina hanno cambiato timoniere, rispettivamente con Vincenzo Italiano e Raffaele Palladino.

La Roma, dal proprio canto, ha vissuto mesi turbolenti. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi a settembre, la società ha affidato la panchina a Ivan Juric, durata poco, con la sua sostituzione a novembre da parte di Claudio Ranieri, richiamato per risollevare le sorti della squadra.

Blitz del West Ham per Allegri: data fissata a fine stagione

Guardando al futuro, è probabile che altre squadre di Serie A possano apportare cambiamenti alla guida tecnica, soprattutto considerando la disponibilità di allenatori di alto profilo come Massimiliano Allegri. Dopo la sua seconda esperienza alla Juventus, Allegri è stato accostato a diverse panchine, tra cui quella del Milan e della stessa Roma.

Le voci su di lui, però, non si limitano all’Italia. Recentemente, il West Ham United ha avviato contatti con l’allenatore toscano per sostituire Julen Lopetegui, il cui rendimento è stato al di sotto delle aspettative. Allegri, sei volte campione della Serie A, sarebbe aperto a questa opportunità, che rappresenterebbe la sua prima esperienza all’estero.

Secondo quanto riferisce TalkSport, il club londinese ha tenuto discussioni con Massimiliano Allegri per diventare il sostituto permanente di Julen Lopetegui, che ha ottenuto solo quattro vittorie in 14 partite di Premier League da quando ha assunto l’incarico. Gli Hammers attualmente occupano il 14° posto in classifica, con una sola vittoria nelle ultime cinque partite.

Allegri, sei volte vincitore della Serie A, sarebbe aperto a un incarico a partire dalla fine della stagione, il che potrebbe portare alla nomina di un manager ad interim fino ad allora. Allegri, che ha recentemente lasciato la Juventus per la seconda volta, assumerebbe il suo primo ruolo manageriale fuori dall’Italia se si unisse al West Ham. Altri potenziali candidati, come Graham Potter, sono anche presi in considerazione.