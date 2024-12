Calciomercato Roma, Friedkin ha detto sì: 20 milioni di euro

Cambio di programma nell’agenda di mercato dei proprietari americani della Roma: 20 milioni è il prezzo giusto per l’affare

Forse più di un brodino. Se non altro per il modo in cui è arrivata. Convincente, quasi mai in discussione, con annesso risultato finale che ha rimarcato l’oggettiva differenza di valori delle due squadre, a dispetto di una classifica che, fino al fischio d’inizio del match, vedeva le due compagini giallorosse appaiate nella graduatoria di Serie A.

Questo è ciò che ha detto Roma-Lecce, l’anticipo serale del sabato che ha visto l’undici di Claudio Ranieri tornare alla vittoria in campionato dopo tempo immemorabile. Ciò che però non è sfuggito all’attento occhio degli addetti ai lavori è stata la scelta del mister giallorosso di affidarsi, in contumacia Artem Dovbyk, a Paulo Dybala come falso nueve in luogo di schierare dall’inizio Eldor Shomurodov. Teoricamente la riserva dell’ucraino.

Appare evidente come l’ex Genoa e Cagliari non goda esattamente della fiducia del 73enne di San Saba, che avrebbe già chiesto a Ghisolfi e ai Friedkin un intervento sul mercato per colmare una lacuna già urlata ai quattro venti da parecchi tifosi negli scorsi mesi.

Tra le varie piste sondate per l’attacco, e da concludere positivamente nella finestra invernale di gennaio, quella che porta al centravanti portoghese militante in Premier League è tra le più calde. Peccato che nel frattempo un altro club italiano si sia affacciato minacciosamente sull’ex Udinese, arrivando perfino a caldeggiare un accordo che metterebbe d’accordo tutti.

Beto, irrompe il Torino: ‘tradimento’ Friedkin

Passato dall’Udinese all’Everton per 25 milioni nell’agosto del 2023, Beto Betuncal non sta vivendo un’esperienza esaltante sulla sponda blu di Liverpool. Basti pensare che dopo la deludente scorsa stagione, quest’anno il lusitano ha accumulato appena 180′ in campo in campionato uscendo dalla panchina. Sostanzialmente 2 partite sulle 14 disputate in Premier dai Toffees.

Accostato ripetutamente alla Roma anche per via dell’imminente presa di controllo del club britannico da parte della famiglia Friedkin, il giocatore interessa non poco anche al Torino, rimasto orfano di un certo Duvàn Zapata fino al termine della stagione.

Il quotidiano ‘La Stampa’ sostiene che il calciatore sia pronto a lasciare l’Everton per tornare in Italia, dove tra il 2021 e il 2023 ha siglato 22 reti con la maglia dell’Udinese. Beto avrebbe chiesto di essere ceduto già a gennaio, trovando una risposta positiva anche da parte della dirigenza, che l’ha messo sul mercato. Il Torino potrebbe chiudere l’operazione sulla base di un prestito oneroso con diritto o obbligo di riscatto, per un totale di circa 15-20 milioni di euro.

Il tanto declamato ‘affare di famiglia’ tra Everton e Roma potrebbe dunque clamorosamente saltare. Il dietrofront dei Friedkin, che avrebbero potuto agevolare i giallorossi con un colpo di mercato utile, costringe il Ds Ghisolfi a ricominciare la ricerca.