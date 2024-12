Dalla Juve alla Roma: firma capitale e via libera Motta

Ecco le ultime su un affare che vede coinvolte la Roma di Florent Ghisolfi e la Juventus di Cristiano Giuntoli

I primi tre punti della nuova avventura di Claudio Ranieri da allenatore giallorosso sono finalmente giunti e, con loro, un certo ottimismo parrebbe essersi diffuso nuovamente tra i vicoli della città eterna.

Il popolo giallorosso è da sempre piuttosto esigente con calciatori e allenatori della Roma, ma, allo stesso tempo, basta restituire segnali di vitalità e impegno per ricevere dalla gran parte della tifoseria un sentimento di forte e imperituro affetto.

Non è un caso, difatti, che Ranieri goda ancora di una particolare stima da parte dei romanisti, memori delle due precedenti esperienze di Sir Claudio sulla panchina capitolina (la prima ormai storica durante la quale la Roma sfiorò letteralmente lo scudetto contro l’Inter del triplete); la seconda da traghettatore di pregio).

In questa terza esperienza il tecnico nato e cresciuto a Testaccio avrà svariati compiti: si parte da quello di far risalire i giallorossi da una condizione al limite del tragico, si passa dal ruolo di intermediario con la presidenza Friedkin, fino ad arrivare a quello di dirigente, che inizierà ufficialmente a giugno, ma che Ranieri sarà costretto a ricoprire già a partire da adesso.

Difatti il calciomercato invernale è alle porte e, come comunicato dallo stesso Ranieri nel corso del suo primo colloquio con Dan Friedkin, la Roma dovrà tornare sul mercato per sopperire alle lacune emerse nelle settimane che hanno seguito la rivoluzione estiva. Una delle lacune più evidenti dell’organico giallorosso è senza dubbio alcuno quella che ha costretto Paulo Dybala a fare da falso nueve per 90 minuti nell’ultimo match di campionato.

Juve e Roma su Ferguson: il West Ham va in pressing

In questo momento negli spogliatoi del centro sportivo Fulvio Bernardini non esiste un vice Dovbyk che possa garantire qualità e costanza a Claudio Ranieri, il quale, difatti, ha preferito forzare la Joya nel ruolo di falso nueve (soluzione tutt’altro che strampalata, come la generosa vittoria con il Lecce ha ampiamente dimostrato) rispetto a Eldor Shomurodov.

Sir Claudio dunque, oltre alla necessaria richiesta di un terzino destro (la perentoria titolarità di Zaki Celik non si addice ad una rosa tutto sommato potenzialmente competitiva), dovrà pretendere un vice Dovbyk di pregio.

Una delle opzioni più chiacchierate degli scorsi giorni risponde al nome di Evan Ferguson, il cui destino al Brighton – precedentemente siglato da un contratto fino al 2029 – sembrerebbe essersi inclinato a causa delle gerarchie dell’allenatore, per le quali il bomber irlandese non ricopre il ruolo del titolare fisso.

A soli 20 anni Ferguson desidera una piazza più blasonata e il panorama calcistico europeo sembra aver risposto a tale ambizione. Oltre alla Roma, infatti, vi sono diverse società intrigate – anche la Juve di Cristiano Giuntoli, nell’ottica di conqustare un vice Vlahovic, si è detta alquanto interessata -, tra le quali, secondo quanto riportato da Football Insider, spicca il West Ham. Le ultime notizie raccontano dell’intenzione del West Ham di prelevare il calciatore in prestito già a gennaio.