Dalla Roma al Napoli: Conte scarta il primo regalo

Giungono novità in merito ad un profilo particolarmente discusso di recente tra le vie della città eterna

Dopo alcuni piacevoli segnali di vita restituiti nel corso della sfida di Londra con il Tottenham, la rinascita della Roma sembrerebbe essersi definitivamente compiuta nel corso della sfida casalinga con il Lecce di mister Giampaolo, letteralmente travolto dalla fame di rivalsa del gruppo giallorosso comandato da mister Ranieri.

La montagna da scalare, tuttavia, come ben manifestato dall’attuale classifica della Serie A, è ben più alta di una sfida casalinga con il Lecce.

I lavori dovranno iniziare a partire da un’imminente sessione di mercato invernale durante cui mister Ranieri ha già specificato di pretendere una serie di innesti mirati, in grado di colmare quelle fastidiose lacune che hanno caratterizzato questa prima parte della stagione.

Se è indubbio che il vero e proprio responsabile della debacle giallorossa sia stato il terremoto tecnico-tattico avvenuto in questi mesi, è altrettanto evidente come l’organico giallorosso necessiti di una serie di innesti, utili a fornire a Sir Claudio un undici titolare e delle riserve all’altezza della quantità e della qualità delle competizioni che vedono coinvolta la Roma.

Luiz Felipe si avvicina al Napoli di Conte

In questo momento l’organico giallorosso chiama a gran voce l’approdo a Roma di un terzino destro in grado di tamponare un’emorragia oramai in corso da anni, per via della quale i tifosi giallorossi non riescono più a provare un senso di sicurezza e solidità quando la sfera gravita nelle zone attualmente assegnate alla controversa supervisione di Zaki Celik.

Oltre a questa rinomata esigenza, Ranieri vorrebbe portare a Trigoria un vice Dovbyk degno di questo nome e, potenzialmente, un nuovo difensore centrale. Nonostante le recenti prestazioni di Mats Hummels abbiano incantato la sponda giallorossa della città eterna (e non solo), appare evidente che difficilmente si potrà contare sulla presenza costante di un calciatore classe ’88.

Un tema che, sommato alla rinomata versatilità tattica di Ranieri – il quale passa dalla difesa a tre a quella a quattro senza particolari patemi d’animo – avrebbe spinto i vertici giallorossi a rintracciare un possibile innesto difensivo.

Uno dei nomi orbitati negli scorsi giorni intorno al pianeta Roma, tuttavia, come appreso dalla nostra redazione, sembrerebbe attualmente più vicino alla corazzata partenopea di Antonio Conte. Il profilo in questione risponde al nome di Luiz Felipe, classe ’97 ex Lazio e Salernitana attualmente in forze nella Saudi Pro League.