Doppio comunicato UFFICIALE: a rischio per la Roma

Doppio comunicato UFFICIALE. La Roma di Claudio Ranieri si prepara ad un tour de force che la vedrà in campo cinque volte in due settimane.

La Roma ha incamerato i primi tre punti della nuova fase targata Claudio Ranieri. Contro il Lecce di Marco Giampaolo vi è stato il compendio delle buone sensazioni che le prime tre gare ufficiali avevano comunque lasciato sul campo nonostante due sconfitte ed un pareggio.

Ora occorre proseguire sulla retta via, a cominciare già dalla sfida di Europa League di giovedì sera allo Stadio Olimpico contro il Braga, con inizio alle ore 18.45. Un appuntamento dietro l’altro per cancellare il difficile inizio ed instaurare una serenità basata anche, e soprattutto, su risultati positivi. Campionato, Europa League, campionato, Coppa Italia ed ancora campionato: Lecce, Braga, Como, Sampdoria e Parma. Due settimane intense che possono, e devono, dare una nuova impronta alla stagione giallorossa. E chi ben comincia…

Doppio comunicato UFFICIALE e doppia perdita per Fabio Pecchia

Il mini torneo, che vedrà la Roma giocare cinque gare in due settimane, si concluderà con la sfida interna contro il Parma. E da Parma giungono novità.

Non novità piacevoli per il tecnico ducale, Fabio Pecchia. Nell’ultimo allenamento svoltosi al Mutti Training Center di Collecchio sono arrivate, infatti, non una, ma bensì due brutte notizie. Sul sito della società gialloblù lo staff medico dei ducali: “comunica che il difensore Botond Balogh ha riportato un risentimento a carico dei muscoli profondi del bacino, mentre Lautaro Valenti ha riportato una lesione a carico del flessore della coscia sinistra”.

Un uno-due da k.o. per Fabio Pecchia. Quanto comunicato dallo staff medico induce al pessimismo riguardo l’immediato recupero dei due difensori gialloblù. A questo punto è a forte rischio la presenza di Botond Balogh e Lautaro Valenti nella sfida che il Parma dovrà affrontare il prossimo 22 dicembre all’Olimpico di Roma contro i giallorossi di Claudio Ranieri.