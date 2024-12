Esonero UFFICIALE prima della Roma: fatale l’ultima trasferta

Trasferta fatale e esonero ufficialmente annunciato: contro la Roma non sarà in panchina. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta vivendo un periodo di transizione sotto la guida di Claudio Ranieri, tornato per la terza volta sulla panchina giallorossa dopo il ritiro annunciato lo scorso giugno. Ranieri ha accettato l’incarico con l’obiettivo di risollevare le sorti della squadra, attualmente al dodicesimo posto in Serie A.

Il debutto di Ranieri è avvenuto il 24 novembre contro il Napoli, con una sconfitta di misura per 1-0. Successivamente, la Roma ha mostrato segnali positivi, ottenendo una convincente vittoria per 4-1 contro il Lecce allo Stadio Olimpico. Questo successo ha ridato fiducia all’ambiente e ha permesso alla squadra di prepararsi con maggiore serenità per i prossimi impegni.

Esonero UFFICIALE per Sottil: per Roma-Sampdoria ci sarà un nuovo tecnico

Il mese di dicembre si preannuncia cruciale per la Roma, con una serie di partite fondamentali sia in campionato che in Coppa Italia. In Serie A, i giallorossi affronteranno il Como il 15 dicembre; tuttavia, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha vietato la trasferta ai tifosi romanisti residenti nel Lazio, decisione presa in seguito agli scontri avvenuti durante la sfida contro l’Atalanta del 2 dicembre.

In Coppa Italia, la Roma è attesa da un confronto con la Sampdoria, scossa in queste ore dall’esonero dell’allenatore Andrea Sottil dopo la pesante sconfitta per 5-1 contro il Sassuolo. La dirigenza blucerchiata sta valutando diversi nomi per la successione, tra cui Aurelio Andreazzoli, Leonardo Semplici e Giuseppe Iachini.

Questo cambiamento alla guida tecnica potrebbe influenzare la preparazione della Sampdoria in vista della sfida di Coppa Italia, rendendo l’incontro ancora più imprevedibile. Per la Roma, dicembre rappresenta un banco di prova determinante per testare la solidità del progetto tecnico di Ranieri e per risalire la classifica in campionato.

La squadra dovrà affrontare ogni partita con la massima concentrazione, consapevole che ogni passo falso potrebbe compromettere gli obiettivi stagionali. La vittoria contro il Lecce ha dimostrato che il potenziale c’è; ora spetta a Ranieri e ai suoi uomini confermare questa crescita nei prossimi impegni.