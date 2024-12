Firma gratis con la Roma: Tiago Pinto lo cede a gennaio

Tiago Pinto ha deciso di cedere un calciatore che può tornare utile per la Roma. A gennaio Ranieri potrebbe avere un rinforzo importante

Ormai sono note da tempo le lacune della rosa giallorossa, soprattutto in alcuni ruoli cardine. Ghisolfi sta cercando alcuni giocatori in grado di inserirsi subito in rosa già in inverno. C’è un profilo che piace da tempo.

La vittoria con il Lecce non basta a risollevare le sorti della Roma. A Como servirà un’altra grande prestazione per scacciare gli spettri di una classifica complicata. Questo indicato anche da mister Ranieri il mese di dicembre deve dare delle risposte importanti in casa giallorossa. Prima di parlare di risalita e nuovi obiettivi c’è però da dare continuità, magari a cominciare dalla sfida di giovedì sera contro il Braga, ore 18:45 allo Stadio Olimpico.

La rosa attualmente presenta alcune lacune che non permettono di affrontare al meglio la doppia competizione (che diventerà tripla il 18 dicembre con la Coppa Italia). A gennaio servono degli interventi mirati per garantire a mister Ranieri alcune alternative di lusso. Di sicuro due pedine servono più di altre: un terzino destro e un attaccante di scorta. Ghisolfi si sta già muovendo per regalare al proprio allenatore quanto richiesto.

Aarons può diventare un rinforzo per la Roma: a gennaio via dal Bournemouth

A dare una mano per rinforzare la rosa della Roma potrebbe essere una vecchia conoscenza di Trigoria, ovvero Tiago Pinto. L’attuale general manager del Bournemouth, in Premier League, vuole cedere un giocatore a gennaio, possibilmente in prestito. Si tratta di Max Aarons, ex del Norwich che milita tra le fila delle Cherries dal 2023. Quest’anno non è stato mai preso in considerazione (1 sola presenza) e vorrebbe trovare più spazio altrove.

Secondo quanto riportato su X dall’esperto di calciomercato Ekrem Konur, sulle tracce di Aarons per gennaio ci sarebbero la Roma e l’Eintracht Francoforte, più tutta una serie di altre squadre europee. I giallorossi avevano seguito il ragazzo già ai tempi del Norwich e proprio Tiago Pinto lo avrebbe voluto prendere per Mourinho. Il classe 2000 può sbarcare nella Capitale con qualche anno di ritardo.