Lampo Roma, la mail è partita: Conte ha già risposto

Lampo Roma. Finalmente è arrivata la prima vittoria dell’era Claudio Ranieri e presto potrebbe arrivare un nuovo, grande colpo di mercato.

La Roma di Claudio Ranieri ha colto la sua prima gioia. La vittoria contro il Lecce di Marco Giampaolo rappresenta l’ennesimo punto di partenza da cui ripartire. Con la speranza, però, che non ci si arresti nuovamente.

La terza Roma della stagione ha già dei connotati precisi. Ma il volto della formazione di Claudio Ranieri potrebbe mutare, tanto o poco ancora non è dato sapere, con l’arrivo della prossima sessione di mercato. Il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, sta monitorando il mercato per tentare di trovare soluzioni che possano assicurare una maggiore qualità all’interno dell’organico del tecnico romano. Vi sono giocatori che con l’arrivo di Claudio Ranieri pare abbiano perso la loro centralità nel progetto giallorosso. Uno di questi è Enzo Le Fée. Ed altri potrebbero arrivare per coprire vecchie lacune.

Lampo Roma. Il Napoli ha detto si

E’ Napoli Magazine a lanciare una news di mercato che riguarda direttamente la Roma. Giacomo Raspadori è sul mercato.

L’attaccante del Napoli non riesce a trovare spazio con Antonio Conte e la società partenopea si è convinta a lasciarlo partire per assicurargli il dovuto minutaggio. Per Giacomo Raspadori: “Il Napoli vorrebbe 20 milioni per lasciarlo andare, potrebbe anche esserci un prestito con diritto di riscatto“. Diverse le società che stanno seguendo l’evoluzione della vicenda riguardante l’attaccante azzurro. Atalanta e Juventus su tutte.

Aurelio De Laurentiis, però, non cederà mai un suo giocatore ad una rivale diretta. Ecco quindi che l’ipotesi Roma prende sempre più forza. La società giallorossa non occupa le prime posizioni della classifica e questo potrebbe agevolarla nella trattativa per l’acquisto di Giacomo Raspadori. La formula ideale per la società giallorossa sarebbe il prestito con diritto di riscatto. Il Napoli vorrebbe fare cassa con Raspadori ma la soluzione Roma è percorribile.