Ribaltone Allegri: il ritorno è clamoroso

Sul futuro di Massimiliano Allegri, proprio nei giorni in cui si critica la Juve di Thiago Motta, bisogna registrare delle importanti novità.

Il quindicesimo turno di campionato, anche se finirà questa sera con la sfida tra Monza ed Udinese, ha regalato tante sorprese. Basti pensare che è cambiata la squadra che sta guidando la classifica di Serie A.

Con la vittoria sul Milan, ed il conseguente ko del Napoli di Antonio Conte contro la Lazio, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è infatti ora al comando del campionato. La ‘Dea’, dunque, ha ora un punto di vantaggio sul team partenopeo e tre su Inter, Lazio e Fiorentina.

Anche se bisogna ricordare che la squadra di Simone Inzaghi e quella viola hanno una gara in meno rispetto alle altre. La Juve, invece, è più distaccata dopo il pari di sabato contro il Bologna. Lo stesso Thiago Motta è stato molto criticato per questa serie di pareggi da cui la ‘Vecchia Signora’ sembra non voglia uscire. In molti, tra l’altro, hanno ribadito di rimpiangere i risultati di Massimiliano Allegri. Proprio su quest’ultimo, nel frattempo, bisogna registrare una notizia molto importante.

Panchina West Ham, Potter in pole position: ipotesi Allegri sempre più lontana

Secondo quanto riportato da ‘TBR Football’, infatti, il futuro di Joan Lopetegui sulla panchina del West Ham sembra essere più incerto. Al posto del tecnico spagnolo, dunque, i dirigenti degli ‘Hammers’ potrebbero chiamare Graham Potter.

Quest’ultimo, di fatto, avrebbe anche già accettato l’ipotesi di allenare il West Ham. L’ipotesi che porta Massimiliano Allegri, sulla panchina del team inglese, quindi, sembra sempre più allontanarsi. Ricordiamo che il futuro di Lopetegui si potrebbe decidere proprio in serata, visto che il West Ham ospiterà il Wolverhampton.