Svolta UFFICIALE e nuovo tonfo: Inter-Juve al traguardo

In attesa del prossimo turno di campionato, per Inter e Juve bisogna registrare una svolta ufficiale molto importante.

L’ultimo turno di campionato, anche se finirà questa sera con il match tra Monza ed Udinese, ha regalato un importante ribaltone. Dopo il ko del Napoli contro la Lazio, infatti, è cambiata la vetta della classifica.

Al comando, infatti, c’è ora l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. La ‘Dea’, infatti, ha battuto venerdì sera il Milan di Paulo Fonseca, conquistando così il primato. Mentre l’Inter di Simone Inzaghi, grazie al successo contro il Parma, è terza a tre punti dai bergamaschi con Lazio e Fiorentina.

Quella che si è un po’ distaccata, almeno per il momento, è sicuramente la Juventus di Thiago Motta. Quest’ultima, dopo il pari con il Bologna dell’Allianz Stadium, ha infatti adesso ben sette punti di svantaggio dall’Atalanta. Tuttavia, in attesa del prossimo turno di campionato, bisogna registrare un importante aggiornamento sia per l’Inter che per la ‘Vecchia Signora’.

Andrea Berta possibile nuovo direttore sportivo del Manchester United: il futuro di Jonathan David potrebbe cambiare

Secondo quanto riportato da ‘TeamTalk’, infatti, il Manchester United potrebbe prendere Andrea Berta come nuovo direttore sportivo. Ma il dirigente italiano, all’Atletico Madrid dal 2013, era stato accostato nelle scorse settimana anche alla Roma e alla Juventus.

La notizia del possibile nuovo direttore del Manchester United, però, riguarda anche il calciomercato. In base a chi sarà il nuovo dirigente dei ‘Red Devils’, infatti, potrebbe cambiare il futuro di Jonathan David. Il club inglese, così come anche l’Arsenal, è sul canadese, ma il team in pole position è l’Inter. Beppe Marotta, di fatto, ha tutta l’intenzione di chiudere per l’attaccante, il quale il prossimo 30 giugno si svincolerà dal Lille.