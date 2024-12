Torna Chiesa, 80 milioni e addio Juve

Chiesa torna in Italia grazie alla Juventus: assalto ai bianconeri con 80 milioni di euro. Ecco lo scenario che si potrebbe concretizzare

Il prezzo non è in saldo: per strapparlo servono 80 milioni di euro. Forse qualcosa in più, o forse qualcosa in meno. Ma rimangono comunque tanti soldi. E bisogna capire anche se la Juventus lo vuole mandare via. Al momento segnali di questo genere non ce ne stanno.

Certo, dire di no a cifre del genere è difficile, se non impossibile, per tutte le società europee. Figuriamoci per una come quella bianconera, che da un po’ di anni chiude i conti in rosso e che avrebbe bisogno anche di queste entrate che significherebbero, inoltre, piazzare una enorme plusvalenza. No, in questo caso non parliamo di Vlahovic, che rimane comunque nel mirino di molte squadre, soprattutto in Inghilterra, ma di Yildiz, anche lui nei radar delle big della Premier League.

Le big inglesi su Yildiz: 80 milioni di euro

Alla lunga lista di pretendenti del giovane turco, che secondo le informazioni di Caughtoffside è stato visionato da vicino dagli scout inglesi nelle partite contro Milan e Lecce, si è aggiunto, in questo caso come scritto dal birminghammail.co.uk, anche l’Aston Villa. Diciamo che è abbastanza complicato, pure per questo club inglese, riuscire a mettere le mani sul 10 della Juventus, anche perché sulle tracce del giocatore ci sono Arsenal, Manchester United e soprattutto il Liverpool.

I Reds, infatti, sono alla ricerca di un elemento che vada a sostituire Salah, in scadenza di contratto, e che ancora quell’accordo non lo ha rinnovato e arrivati a questo punto difficilmente lo farà. Nulla è scritto sotto questo aspetto, di certo la squadra di Slot, dopo aver preso Chiesa (che di conseguenza potrebbe partire e tornare in Italia, non ha convinto) potrebbe avere anche una corsia preferenziale nella possibile operazione di mercato. Come detto prima servono 80 milioni di euro, soldi che le inglesi hanno e che sarebbero pronte a mettere sul piatto. E non sappiamo come la Juventus potrebbe reagire ad un’offerta del genere. Sarà una storia sicuramente da seguire questa.