Zirkzee subito alla Juventus: affare fatto con lo scambio. Ecco lo scenario clamoroso che si potrebbe concretizzare nel corso delle prossime settimane

Nonostante l’assist finale per la rete di Mbangula, la prestazione di Vlahovic al rientro dopo l’infortunio, non è stata da ricordare. Il serbo solamente in quel guizzo finale ha fatto capire di essere comunque tornato in forma, ma non è bastato per regalare alla Juventus una vittoria. Insomma, il problema dell’attaccante, dentro ai bianconeri, rimane.

In tutto questo rimane sempre aperta la discussione sul rinnovo del giocatore: Vlahovic ha un accordo fino al 2026 ma sappiamo benissimo che la Juventus vorrebbe rimodulare il tutto. Troppi i 12milioni di euro all’anno che i bianconeri gli devono versare e Giuntoli sta cercando di trovare una soluzione per il prolungamento con annessa spalmatura. Ad oggi, però, notizie di un’apertura non ne sono arrivate quindi appare possibile anche un addio alla fine di questa stagione.

Zirkzee alla Juventus: affare con lo scambio. Via Vlahovic

Le pretendenti, soprattutto dalla Premier League, ci sono. E secondo le informazioni che sono state riportate da Tbrfootball, non solo il Chelsea e l’Arsenal, ma nelle ultime ore ci sarebbe stato pure l’inserimento del Manchester United. Sì, proprio quel club che in estate ha preso Zirkzee e che non ha convinto del tutto da quelle parti. Amorim, come sappiamo, vorrebbe Gyokeres, ma servono molto più degli 80milioni di euro che la Juve accetterebbe volentieri per lasciar partire il serbo. O, magari, potrebbe accettare anche l’inserimento del cartellino dell’ex Bologna per chiudere l’operazione.

Corsa a tre, quindi, al momento, per il classe 2000 che da quando è arrivato a Torino ha vissuto momenti di alti e bassi. Quando sta bene, Vlahovic, segna con una regolarità disarmante riuscendo a trovare la porta da quasi tutte le posizioni; però, quando le cose non vanno come vorrebbe, oppure mentalmente non è sereno, sbaglia dei gol semplicissimi che fanno infuriare i tifosi. E la Juve, per questi sue errori, ha perso diversi punti in questa stagione che hanno di fatto quasi chiuso ogni possibilità di scudetto. Le altre davanti corrono, i bianconeri pareggiano.