Bove, notizia “Ansa”: necessario l’impianto di un defibrillatore removibile

Bove, notizia “Ansa”. Arrivano le ultime notizie riguardanti l’ex giocatore della Roma, ora alla Fiorentina, dopo il malore del 1° dicembre.

Il calcio regala emozioni forti. Emozioni che fanno battere forte il cuore ed altre che sembra quasi che il cuore lo facciano fermare. Vi sono momenti in cui il cuore può giocare brutti scherzi anche a chi il cuore lo ha ‘allenato’.

Lo scorso 1° dicembre alla Stadio Artemio Franchi, nel corso della gara tra Fiorentina ed Inter, il centrocampista della Fiorentina, ex Roma, Edoardo Bove, ha accusato un malore. Interminabili istanti di attesa e poi l’immediato trasporto in ospedale. Le prime frammentarie notizie e le prime avventate, e superficiali, ipotesi riguardanti il futuro agonistico del 22enne centrocampista romano. Dopo più di una settimana dal drammatico evento di Firenze arrivano importanti novità.

Bove, notizia “Ansa”: indispensabile defibrillatore

E’ l’agenzia ANSA a rendere note le ultime novità riguardo le condizioni di salute del centrocampista della Fiorentina, Edoardo Bove.

Nella giornata di martedì all’ex centrocampista giallorosso: “verrà impiantato un defibrillatore sottocutaneo per il malore accusato il 1° dicembre nel corso di Fiorentina-Inter: l’intervento verrà effettuato presso l’Utic, l’Unità di terapia intensiva cardiologica dell’ospedale Careggi di Firenze dove il 22enne centrocampista viola“. L’inserimento del defibrillatore è assolutamente necessario dal momento che il giocatore viola è giunto all’ospedale Careggi a causa di un problema di natura cardiaca.

Il defibrillatore che verrà impiantato ad Edoardo Bove sarà removibile. Il centrocampista della Fiorentina potrà quindi valutare una rimozione in totale autonomia, una volta raccolti tutti i risultati degli accertamenti effettuati durante la sua degenza all’ospedale di Careggi. Edoardo Bove è ricoverato nell’ospedale fiorentino da mercoledì scorso e non c’è ancora una data sicura per le sue dimissioni, ma tutto lascia presupporre che il giorno giusto sia giovedì o, al massimo, sabato prossimi.