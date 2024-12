Cifre choc, Leao via dal Milan: lo ‘scambio’ è clamoroso

Cifre choc, Leao via dal Milan. Nella chiaroscura stagione rossonera, le prestazioni del campione portoghese sono sempre ‘osservate speciali’.

La sconfitta maturata contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini è stata la quarta in quattordici partite per il Milan di Paulo Fonseca. 22 punti in classifica, seppur con una gara da recuperare, non sono un bilancio soddisfacente.

I rossoneri sono lontani dalla vetta dove spiccano proprio gli orobici nerazzurri. La stagione della formazione di Fonseca sta vivendo di eccessivi alti e bassi. Una vittoria entusiasmante, seguita da una prestazione nemmeno giudicabile. Dalla dirigenza passando per il tecnico fino ad arrivare ai giocatori sembra che manchi una connessione ed ogni componente percorra una strada propria. I rossoneri valutano operazioni in entrata in vista della prossima sessione invernale di mercato. Possibili uscite per finanziare i possibili acquisti. Una strategia comune in tutta Europa. Anche in Spagna. Specialmente al Barcellona di Joan Laporta.

Cifre choc, Leao via dal Milan. Vola in Catalogna con lo scambio

Il Barcellona prova ad approfittare del possibile anno nero del Real Madrid per puntare nuovamente a vincere la Liga. Al contrario dell’acerrimo avversario i blaugrana, però, non godono di buona salute dal punto di vista economico-finanziario.

Ed allora la società di Joan Laporta deve necessariamente imboccare la strada delle prestigiose cessioni per ambire ad acquistare nuovi prestigiosi campioni. Le intenzione del club catalano sono svelate da elnacional.cat. Sta vivendo una stagione straordinaria con la maglia del Barcellona, come mai prima d’ora. Nonostante le critiche ricevute in passato il tecnico dei catalani, Hans-Dieter Flick, ha dato piena fiducia a Raphinha Dias che ha ricambiato la stima del tecnico tedesco con una serie di grandi prestazioni.

Il PSG è pronto a mettere sul tavolo del numero uno del Barcellona un assegno da 100 milioni di euro per il 27enne brasiliano. Offerta che farebbe tremare il Campo Nou ma che poi darebbe la reale possibilità, economica, alla formazione di Flick di lanciare l’assalto a colui che è ritenuto il naturale sostituto di Raphinha Dias: Rafael Leao. Il campione portoghese del Milan non riesce a legare con il suo connazionale Paulo Fonseca ed insieme al suo agente, Jorge Mendes, valuta l’addio a Milanello. A sua volta il Milan valuta il suo gioiello 65 milioni di euro. Per le casse del Barcellona ben 35 milioni di avanzo da mettere in cassaforte. Subito.