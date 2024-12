Dall’Inter alla Juve: via libera per il bomber

Emergono succose novità relative ad uno dei profili più desiderati dalla Juventus di Motta per sopperire alla mancanza di un vice Vlahovic

La massima lega italiana continua a deliziare tutti coloro i quali, nello svolgersi della scorsa stagione, avevano lamentato una certa prevedibilità, causata per lo più dal monopolio tecnico-tattico dell’Inter di Simone Inzaghi.

La stagione 24/25, al contrario, sembrerebbe aver inaugurato una nuova fase del calcio italiano, in cui l’equilibrio regna sovrano nelle prime sei posizioni della classifica. Una splendida metamorfosi, generata senza dubbio alcuno dalle poderose rivoluzioni compiute nel corso dell’estate dalla gran parte delle big nostrane e da alcune conferme più rosee del previsto.

Difficilmente infatti immaginiamo qualcuno che in estate avrebbe potuto preventivare l’attuale posizione della Lazio di Baroni – attualmente sopra l’altisonante Vecchia Signora di Thiago Motta – o il dominio della classifica da parte della frizzante e splendida Atalanta di Gian Piero Gasperini, in questo momento persino sopra l’Inter di Simone Inzaghi o la corazzata partenopea di Antonio Conte.

Tutto può ancora accadere, ma una cosa è certa: i tifosi della Juventus mai si sarebbero aspettati di fare l’albero di Natale stando sotto Fiorentina, Lazio e Atalanta. Il progetto firmato Motta-Giuntoli, difatti, appare ancora in fase di costruzione, il che carica di importanza il calciomercato su cui Cristiano Giuntoli strarà di certo riflettendo attentamente. Ecco le ultime su uno dei profili più chiacchierati delle scorse settimane in casa Juventus, che ha attirato anche l’attenzione di Beppe Marotta tra i corridoi di Appiano Gentile.

David si allontana dal Barca: Giuntoli si sfrega le mani

Portare a Torino un vice Vlahovic è senza dubbio alcuno una delle priorità più urgenti di Cristiano Giuntoli, il quale nelle scorse settimane ha più volte cerchiato in rosso il nome di Jonathan David.

Le ormai plateali incompatibilità tattiche che intercorrono tra Vlahovic e Thiago Motta avrebbero spinto l’ex direttore sportivo del Napoli a rintracciare centravanti dotati di caratteristiche complementari a quelle del bomber serbo: Motta desidera una punta in grado di legare il gioco con maggior qualità rispetto a quanto attualmente avviene con Vlahovic.

In tal senso Jonathan David del Lille appare un profilo particolarmente invitante… tanto da aver attirato anche l’attenzione di diverse società europee nel corso delle ultime settimane. Tuttavia, le voci che lo vedevano ad un passo dal Barcellona sarebbero state calmierate da una recente indiscrezione rivelata dal quotidiano Sport, che ha svelato alcune perplessità di Hansi Flick.

Il tecnico blaugrana, difatti, sembrerebbe essere poco convinto della compatibilità tecnico-tattica tra il proprio sistema di gioco e David, dato che quest’ultimo si esprime al meglio quando lanciato a campo aperto (ovvero una circostanza non particolarmente frequente in un Barca che tende a schiacciare i propri avversari nella metà campo, generando spazi angusti in cui dialogare). Perplesittà che potrebbero avvantaggiare proprio la Juventus, la quale si troverebbe con un ingombrante concorrente in meno.