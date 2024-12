Incontro imminente, resa dei conti Dybala: svolta clamorosa

Il futuro di Paulo Dybala è avvolto ancora nel mistero: l’attaccante argentino continua ad essere l’oggetto del desiderio di diversi club. Ecco cosa sta succedendo

Salito in cattedra nel corso della sfida contro la Roma con una prestazione importante sotto tanti punti di vista, Paulo Dybala è chiamato a caracollare sulle sue spalle una squadra che non può prescindere dalle giocate e dall’intraprendenza della ‘Joya’. Allargando il punto di osservazione, però, a tenere banco è ancora una situazione contrattuale tutt’altro che definita.

Legato alla Roma fino al 2025, il numero 21 prolungherà automaticamente il contratto in essere fino al 2026 al raggiungimento di altre sei presenze da almeno 45 minuti di gioco. Un dettaglio tutt’altro che trascurabile che chiaramente orienterà i prossimi risvolti in una direzione ben precisa. In quest’ottica, anche alla luce della presa di posizione di Ranieri, sembra piuttosto difficile ipotizzare che l’attaccante argentino entri nell’ordine di idee di lasciare la Capitale a gennaio. Le pretendenti – concrete o ipotetiche che siano – comunque non mancano. Oltre alla suggestione relativa ad possibile ritorno in Argentina della ‘Joya’, ad esempio, hanno ripreso quota le indiscrezioni che spingerebbero Dybala in Turchia e più precisamente al Fenerbahçe di José Mourinho.

Calciomercato Roma, dalla Turchia: Dybala o Talisca, il Fenerbahçe chiude il cerchio

In questa scia si colloca l’ultima presa di posizione dell’insider turco Zafer Ertas. Secondo quanto riferito, infatti, dopo il summit con l’entourage di Talisca in programma nel corso della prossima settimana, il Fenerbahçe prenderà la decisione definitiva sul profilo dell’attaccante su cui virare. Il ballottaggio è proprio tra Dybala e il calciatore dell’Al Nassr, le cui pretese economiche sarebbero oggetto di valutazione del club gialloblu.

In un modo o nell’altro, dunque, la compagine Istanbul sarà chiamato ad una valutazione relativamente rapida per programmare con largo anticipo le proprie mosse in vista della sessione invernale di calciomercato. In un mosaico ancora tutto da costruire, però, la candidatura di Dybala non è affatto da escludere, a differenza di quanto trapelato negli ultimi giorni. Tuttavia, come ribadito in più di una circostanza, almeno a gennaio è molto difficile che si creino le premesse per l’addio alla Roma del numero 21.