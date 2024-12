Nuovo jolly a ritmo di samba: Juve-Roma è già bollente

Calciomercato Roma, la sfida alla Juventus animerà le prossime settimane: asso nella manica per Ghisolfi, che può far saltare il banco

Trascurando quelle piste a sorpresa che tendenzialmente animano le sessioni di calciomercato, sono tre le priorità che il ds Ghisolfi è chiamato a ‘coprire’ nel corso della prossima campagna acquisti. Oltre a due innesti sulle corsie esterne, infatti, la Roma vuole accelerare per l’acquisto di un vice Dovbyk. Un aspetto, quest’ultimo, che i giallorossi hanno sperimentato anche contro il Lecce, quando al posto dell’attaccante ucraino è stato schierato Paulo Dybala nella posizione di falso nueve.

Sotto questo punto di vista, uno dei profili che continua a stuzzicare non poco l’area tecnica della Roma porta dritti in Premier e più precisamente in casa Everton. In attesa dell’ufficialità dell’acquisto del club da parte dei Friedkin, infatti, i Toffees potrebbero incrociare in maniera osmotica le proprie traiettorie di mercato con le compagini di Serie A, Roma inclusa. Già, perché un nome sempre spendibile per Juve, Roma e Torino continua ad essere quel Beto il cui futuro è ormai un rebus tutto da sciogliere che potrebbe regalare sorprese invitanti a stretto giro di posta.

Calciomercato Roma, dal Brasile: intreccio Everton-Igor Jesus-Beto

Sebbene l’Everton non abbia alcuna intenzione di fare sconti e continui a valutarne l’eventuale cessione solo a titolo definitivo a fronte di una valutazione da 15-20 milioni di euro, l’entourage di Beto si sta guardando intorno alla ricerca della soluzione più congeniale per il suo futuro.

Il recupero dall’infortunio di Broja, unito al possibile rinnovo di Calvert Lewin e alle scelte di mercato dell’Everton potrebbero rappresentare un assist per i club di Serie A sulle tracce dell’ex bomber dell’Udinese. Secondo quanto evidenziato da UOL Esporte, infatti, i Toffees avrebbero cominciato a sondare con molto interesse la situazione legata a Igor Jesus. Dopo aver sollevato la Copa Libertadores con il suo Botafogo, il jolly offensivo brasiliano potrebbe essere ceduto dal club bianconero.

La valutazione del calciatore si attesta comunque sui 20 milioni di euro e per il momento i sondaggi esplorativi effettuati dai diversi club che ne stanno valutando l’acquisto non hanno portato a sbocchi concreti. Oltre all’Everton, infatti, Igor Jesus piace e non poco anche a Nottingham Forest e Wolverhampton. Inutile ribadire come un eventuale affondo del club di Liverpool potrebbe aprire le porte in modo ancor più importante alla cessione di Beto, per il quale la Roma – così come il Toro e la Juve – non ha ancora mollato la presa.