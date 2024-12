Taylor e VAR, nuovo disastro in Champions League: “È ridicolo”

Nuovo disastro in Champions League, Taylor e VAR protagonisti infelici: “Che arbitro ridicolo”.

Gli errori arbitrali continuano a essere un tema caldo nel calcio moderno, nonostante l’introduzione del VAR. La tecnologia, ideata per eliminare le controversie, spesso ha invece contribuito ad alimentarle. Situazioni ambigue, decisioni apparentemente incomprensibili e protocolli interpretati in modo disomogeneo hanno lasciato aperte ferite profonde in molte competizioni.

Un caso emblematico è quello dell’arbitro Anthony Taylor, già al centro numerose volte dopo le polemiche durante la finale di Europa League tra Roma e Siviglia a Budapest. In quell’occasione, la gestione dell’incontro suscitò critiche feroci da parte di José Mourinho. Il tecnico giallorosso, come si ricorderà, apparì furioso per alcune decisioni contestate, accusando Taylor di aver favorito il Siviglia e di non aver utilizzato il VAR in modo corretto. Memorabili le sue parole nel parcheggio dello stadio, dove apostrofò duramente l’arbitro definendo la conduzione di gara “un disastro”.

Taylor, sei sempre tu: incubo in Champions League tra Bruges e Sporting Lisbona

Le ombre su Taylor si sono però allungate anche su un palcoscenico recente, durante la partita di Champions League tra Bruges e Sporting Lisbona. L’arbitro inglese è stato protagonista di un nuovo episodio controverso, negando un rigore solare ai portoghesi per un fallo evidente in area. Le immagini mostrano chiaramente il contatto, ma né Taylor né il VAR hanno ritenuto opportuno intervenire, scatenando l’ira dei lusitani. La mancata concessione del penalty ha generato un acceso dibattito sui social e tra gli addetti ai lavori, riportando alla ribalta le criticità legate al protocollo VAR e alla sua applicazione.

La gestione di Taylor nelle competizioni europee solleva interrogativi sulla qualità dell’arbitraggio e sulla trasparenza decisionale. Errori ripetuti e una percezione di scarsa uniformità stanno minando la fiducia di club e tifosi nei confronti della classe arbitrale. Le polemiche, dunque, non si placano, con il nome di Taylor ormai simbolo delle polemiche più recenti su tale argomento, come ricordano anche alcuni episodi di Premier League.

Sulla partita odierna, in particolar modo, vanno segnalati alcuni dei commenti dei tifosi su X, ben in grado di restituire l’ira e l’incredulità per quanto accaduto. “Anthony Taylor è imbarazzante: che arbitro ridicolo. Anche il VAR ha fatto malissimo, regalando la partita”. “Come è possibile che a Taylor sia concessa l’opportunità di arbitrare in Champions League? Ha per caso vinto qualche lotteria?”. “Anthony Taylor è un pagliaccio”. “Il Club Brugge non merita nulla: Taylor è stata una vergogna assoluta”. “L’arbitraggio di Taylor non ha avuto alcun senso”. “Taylor ha arbitrato malissimo, gara pessima da un punto di vista personale per l’arbitro“.

Rispetto ad un mancato cartellino rosso, altro episodio che ha fatto infuriare i tifosi dello Sporting, poi, questo uno dei commenti più significativi e riassuntivi. “Mettere in pericolo negligentemente l’integrità fisica di un avversario è rosso diretto secondo le regole del calcio. Allora spiegatemi come faccia Taylor a non vedere, così come il guardalinee. Ma, ancora peggio, ditemi come faccia il VAR a non vedere“.