Allegri alla Roma: “Ha scelto l’Italia”

Allegri è il grande corteggiato di questo periodo, visto che ancora non ha trovato una nuova panchina. All’estero sembra preferire l’Italia

Il tecnico toscano si sta aggiornando in questo periodo e sembra molto attento allo studio della lingua inglese. Proprio questo ha alimentato voci sulla Premier League. Tra l’altro era presente alla sfida tra Tottenham e Roma.

Massimiliano Allegri è uno dei sogni per la panchina della Roma. Il tecnico toscano è rimasto libero da quando ha salutato la Juventus e sta cercando di capire quale progetto abbracciare per il futuro. Uil suo profilo è stato accostato ai colori giallorossi e nonostante qualche tifosi storca il naso è pur sempre uno dei migliori in circolazione. C’è chi si domanda se abbia ancora voglia di ricominciare un progetto non subito vincente, di sporcarsi le mani come ai vecchi tempi e chi lo conosce bene pensa di sì.

Ieri Max Allegri era presente a Roma per l’inaugurazione della mostra “Sfumature di Azzurro” alla Farnesina e si è concesso subito dopo un pranzo con l’ex compagno Ubaldo Righetti, collaboratore di Radio Romanista, che questa mattina, proprio sulle frequenze della sua radio ha parlato di questo incontro.

Righetti incontra Allegri e i tifosi sognano: “Preferisce allenare in Italia”

come di consueto è intervenuto Ubaldo Righetti. L’ex giallorosso, che ieri è stato a pranzo con Massimiliano Allegri, ha raccontato alcuni retroscena sul tecnico, attualmente libero dalla carica di allenatore. Ecco un estratto delle sue parole:

“Max vuole tornare presto ad allenare, sta anche facendo un corso intensivo di inglese”. Poi aggiunge: “Ma il suo pensiero è l’Italia, preferisce allenare qui”. Nello specifico sulla Roma invece Righetti spiega: “Roma gli piace come città, ma devo essere sincero non abbiamo approfondito il tema della squadra”.

Con Ranieri (che dovrà scegliere il prossimo mister, si conoscono: “Conoscenza si ma non hanno una particolare amicizia. Sicuramente c’è grande stima”. Vedremo se questo basterà per renderlo un papabile candidato alla panchina giallorossa del prossimo anno.