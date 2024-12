Calciomercato Roma, assegno circolare Friedkin: 40 milioni

Calciomercato Roma, assegno circolare Friedkin: le big d’Europa lo hanno messo già sotto la lente d’ingrandimento: 40 milioni forse non bastano

Ci ha messo qualche settimana, anche perché è arrivato proprio alla fine del calciomercato, ad ambientarsi. Con lui la Roma ha fatto un vero e proprio affare sia sotto l’aspetto tecnico sia sotto quello economico.

Ci aveva visto lungo Daniele De Rossi, che lo aveva voluto ad ogni costo dentro la sua squadra ed è stato accontentato da Ghisolfi. E adesso i frutti delle scelte fatte in estate se li godrà almeno fino al termine della stagione soprattutto Claudio Ranieri che ha deciso di mandarlo in campo con regolarità e che continuerà su questa scia. In poco tempo, Koné, è diventato insostituibile per questa Roma.

Calciomercato Roma, le big d’Europa su Koné

Un affare, dicevamo. Perché se sotto l’aspetto tecnico l’impatto è realmente sotto gli occhi di tutti, sotto quello economico il valore del giocatore è già raddoppiato, anche grazie ad alcune prestazioni con la nazionale francese: si è preso il posto anche con Deschamps il centrocampista della Roma, che secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina è attenzionato da moltissime big europee.

Sì, si legge proprio questo sul giornale. Tantissime squadre di Francia, Spagna, Inghilterra e Germania – e non è nemmeno difficile immaginare i nomi di questo club – stanno visionando da vicino le prestazioni del centrocampista che in questa prima parte di stagione ha già fatto due gol e che probabilmente ne troverà altri nel corso dell’annata. In estate, quindi, non è del tutto da escludere che qualcuno si presenti con almeno 40 milioni (ma se dovesse continuare così potrebbero pure non bastare) per cercare di strapparlo al successore di Claudio Ranieri. La Roma quindi si troverà a un bivio: piazzare dopo un solo anno una plusvalenza clamorosa oppure blindare il giocatore rispedendo al mittente tutte le possibili offerte. Vedremo.