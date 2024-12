Emergenza in corsia, doppia cessione a gennaio: Roma già avvisata

La Roma di Claudio Ranieri giocherà domani sera in Europa League contro il Braga ma prima ci sono delle novità per il mercato di gennaio.

Dopo aver perso contro il Napoli di Conte e l’Atalanta di Gasperini, di fatto, la Roma di Claudio Ranieri è finalmente riuscita a vincere in campionato. Sabato scorso, infatti, il team capitolino ha sconfitto allo Stadio Olimpico il Lecce di Marco Giampaolo, portando così a quattro punti il proprio vantaggio sul terzultimo posto.

Ma per la Roma non c’è tempo di riposare. Domani sera, esattamente alle 18.45, la squadra giallorossa infatti ospiterà allo Stadio Olimpico il Braga. La sfida contro il team portoghese, di fatto, può dire molto sul cammino della squadra guidata da Claudio Ranieri nell’edizione di quest’anno dell’Europa League.

Il team capitolino, infatti, è ventunesimo in classifica a quattro punti dall’ottava posizione, ovvero l’ultimo posto disponibile per qualificarsi direttamente agli ottavi di finale. Tuttavia, in attesa della gara contro il Braga, per la Roma in queste ultime ore sono arrivate delle importanti notizie per quanto riguarda la prossima sessione di calciomercato invernale.

Calciomercato Roma, l’agente di Parisi e Biraghi: “A gennaio andranno via da Firenze”

Mario Giuffredi, agente di Parisi e Biraghi, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sui suoi due assistiti ai microfoni ufficiali di ‘RadioFiViola’: “Parole di Raffaele Palladino? Risponderò a fine mercato, visto che a gennaio andranno via sia Biraghi che Parisi. Abbiamo già qualcosa”.

Queste parole di Mario Giuffredi, di fatto, riguardano anche la Roma. Il club giallorosso, vista la necessità di trovare nuovi terzini, è stato infatti accostato sia a Biraghi che a Parisi. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente degli aggiornamenti sul futuro dei due terzini.