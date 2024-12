Osimhen alla Juventus, dalle parole ai fatti: nuova conferma

Con la volontà di ridisegnare il proprio attacco, la Juventus esce allo scoperto per Victor Osimhen: svelato il piano di Giuntoli

Quella che tra poche settimane aprirà ufficialmente i battenti sarà una sessione invernale di calciomercato potenzialmente densa di profondi cambiamenti in casa Juventus. Sebbene le priorità della ‘Vecchia Signora’ siano inevitabilmente rivolte a puntellare il reparto arretrato, occhio alle possibili mosse in attacco.

Alla luce della sostanziale fase di stallo sui discorsi riguardanti il suo possibile rinnovo del contratto in scadenza nel 2026, infatti, l’eventuale addio di Vlahovic non sarebbe un’ipotesi inverosimile. A maggior ragione se dalla Premier dovesse arrivare un’offerta da almeno 40 milioni di euro: l’Arsenal continua a monitorare la situazione. Ad ogni modo, benché allontanata da Cristiano Giuntoli in tempi e in modi diversi, l’ipotesi che la ‘Vecchia Signora’ possa ritornare sul mercato anche per l’acquisto di un altro bomber non è da escludere. Soprattutto se il recupero di Milik dovesse attraversare nuovi intralci. Tuttavia, chi non potrà vestire la maglia della Juventus a gennaio è quel Victor Osimhen che comunque viene accostato con sempre più insistenza al club bianconero nel medio-lungo periodo.

Calciomercato Juventus, Giuntoli non molla Osimhen

Come anticipato, però, Giuntoli starebbe sondando il terreno per Osimhen solo in vista della sessione estiva di calciomercato. Un’idea che – sussurrata già nelle scorse settimane – potrebbe prendere definitivamente quota. Ricordiamo come l’attaccante nigeriano, però, attualmente in prestito al Galatasaray, sia ancora di proprietà del Napoli. Con tutto ciò che ne consegue.

Ad ogni modo, come evidenziato da Valter De Maggio nel corso di Radio Gol, Giuntoli non avrebbe affatto mollato la presa, provando a capire i margini di manovra di una trattativa che si preannuncia comunque molto complicata. Di seguito, De Maggio: “Oggi leggo che Giuntoli vuole Osimhen alla Juventus ed io lo ribadisco, risulta anche a me. Il Napoli, però, è già proiettato a giugno ed ha le idee chiare”.