Pellegrini, addio anticipato alla Roma

La recente vittoria della Roma per 4-1 contro il Lecce ha segnato un momento significativo per Claudio Ranieri, che ha celebrato la sua centesima panchina con i giallorossi. Questo successo ha interrotto una serie di quattro sconfitte consecutive, offrendo una boccata d’ossigeno alla squadra e ai tifosi.

La partita ha visto la Roma prendere il comando con un gol di Saelemaekers, seguito da un pareggio del Lecce su rigore. Nella ripresa, i giallorossi hanno dominato, con reti di Mancini, Pisilli e Koné, consolidando una vittoria cruciale che li mantiene a cinque punti sopra la zona retrocessione. In vista della prossima sfida di Europa League contro il Braga, Ranieri ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e ha accennato al futuro della panchina romanista, indicando che la società sta lavorando alla scelta del prossimo allenatore.

Pellegrini lascia la Roma, Braga e Como decisive: l’annuncio in diretta

Parallelamente, in una fase di grande e cruciale attenzione nei confronti del presente ma altresì contraddistinta dalla necessità di attenzionare anche il futuro, resta il periodo di grande difficoltà per Lorenzo Pellegrini. Dall’inizio della stagione, le sue prestazioni sono state al di sotto delle aspettative, con un impatto limitato in campo. Nonostante un iniziale miglioramento sotto la guida di Daniele De Rossi nella seconda metà del passato campionato, il suo rendimento è nuovamente calato.

Con l’arrivo di Ranieri, Pellegrini ha giocato solo 45 minuti contro il Napoli, rimanendo in panchina nelle successive partite. Ranieri ha riconosciuto le difficoltà del capitano, affermando: “Pellegrini si sta allenando bene, questo per me è molto importante. È sereno, deve continuare così e deciderò di volta in volta.” Queste parole suggeriscono che, nonostante le attuali difficoltà, c’è fiducia nel recupero del giocatore.

La situazione di Pellegrini, il cui contratto scade nel 2026, in realtà, appare più complessa di quanto ci si possa attendere. Nella trasmissione Twitch di Asromalive.it, infatti, proprio sul suo conto è stato evidenziato come si possa assistere ad una sortita ben più tempestiva del previsto. “Il procuratore di Pellegrini vuole portarlo via alle sue condizioni, con la Roma potenzialmente destinata a coprire anche parte dell’ingaggio. Lui è aperto anche a possibilità in Italia. Stando a quanto risulta, sarebbero arrivate per ora chiamate dalla Turchia, la scorsa settimana”.

“Se Pellegrini non gioca le prossime due partite, andrà via al 100%. La Roma sa perfettamente che non vuole rinnovare il contratto e sta facendo sbroccare il giocatore e il suo agente, per cercare una squadra. Se non gioca, è fatta. Ranieri ha deciso di dare le chiavi dello spogliatoio ad Hummels e agli argentini“.