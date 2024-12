Ritorno immediato e nuova esclusione: Ranieri traccia la strada

Roma, strada tracciata e nuova esclusione da parte di Ranieri. Il tecnico giallorosso ha preso nuovamente posizione: gli ultimi aggiornamenti.

La Roma sta vivendo una stagione altalenante, tra prestazioni convincenti e momenti di difficoltà. Dopo un avvio di campionato caratterizzato da risultati poco soddisfacenti, la squadra di Claudio Ranieri sembra aver ritrovato, forse, la strada giusta. Il successo di sabato sera contro il Lecce ha permesso di invertire una tendenza negativa e di rilanciare le ambizioni in Serie A, dove la lotta per un piazzamento europeo rimane apertissima.

Tuttavia, i problemi della Roma non sono solo di natura tecnica. Le condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave, come Dybala e Pellegrini, hanno influito sulla continuità delle prestazioni, mentre alcune scelte di mercato estive non hanno ancora portato i frutti sperati. L’allenatore Ranieri ha cercato di portare equilibrio e compattezza tattica, ma il percorso resta irto di ostacoli.

Probabili formazioni Roma-Braga, ritorna Dovbyk: nuova esclusione per Pellegrini

In questo contesto di grande attenzione nei confronti del campionato, l’impegno in Europa League di giovedì assume un’importanza non trascurabile. La Roma si trova obbligata a vincere contro il Braga per tenere vive le speranze di qualificazione. La partita, in programma giovedì 12 dicembre alle 18:45 allo Stadio Olimpico, è decisiva dopo la partenza in salita delle prime giornate e può permettere di catalizzare una certa continuità dopo il pareggio di Londra.

Ranieri sembra orientato a schierare un 4-4-2 con Svilar in porta; difesa composta da Celik, Mancini, Ndicka e Angelino; centrocampo formato da El Shaarawy, Cristante, Koné e Zalewski; e in attacco la coppia Dybala-Dovbyk. Il Braga, reduce da buone prestazioni, risponderà con un 4-3-3 guidato dall’esperienza di Ricardo Horta.

Con il supporto del pubblico dell’Olimpico, la Roma spera di compiere un passo decisivo verso la qualificazione. Dopo questa sfida europea, i giallorossi torneranno a concentrarsi sul campionato, dove li attende il Parma in casa, esattamente sette giorni dopo la non meno delicata trasferta di Como. Saranno settimane cruciali per definire il vero volto della squadra.

I ballottaggi riguardano soprattutto gli elementi di maggiore eclettismo della squadra, quali El-Shaarawy e Saelemaekers, che potrebbero agire alle spalle di Dovbyk ma anche come esterni di centrocampo. Dopo la relegazione in tribuna della scorsa settimana per influenza, dunque, ci si aspetta nuovamente Dovbyk dal primo minuto. Probabile, invece, una nuova partenza dalla panchina per Pellegrini.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hermoso, Ndicka; Saud, Koné, Pisilli, Saelemakers; Soulé, El Shaarawy; Dovbyk.

Braga (3-4-3): Matheus; Ferreira, Niakaté, Arrey-Mbi; Roger, Moutinho, Carvalho, Gabri Martinez; Horta, El Ouazzani, Bruma.