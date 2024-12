Vlahovic-Juve al passo d’addio: proposta choc Real Madrid

Autorevole protagonista sul campo, Dusan Vlahovic sta continuando a calamitare non poche indiscrezioni di mercato: lo scenario

A poche ore dal fischio d’inizio della sfida contro il Manchester City, le attenzioni della Juventus sono inevitabilmente rivolte al match di Champions League contro gli uomini di Guardiola. Reduci da quattro pareggi nelle ultime quattro uscite ufficiali, i bianconeri sono alla ricerca di punti pesanti con cui lanciare un messaggio importante alla concorrenza, risollevarsi in classifica e gettarsi alle spalle le ultime settimane piuttosto nebulose.

Chiamato ad una prestazione importante sotto tanti punti di vista, Dusan Vlahovic rappresenterà il principale terminale offensivo della manovra della Juventus. Al rientro dall’infortunio contro il Bologna – gara nella quale ha comunque messo a segno un assist prezioso per Mbangula – il numero 9 bianconero vuole rispondere presente all’esame Champions. Complice anche un rinnovo contrattuale non ancora materializzatosi, però, le voci riguardanti il suo futuro non si sono ancora spente. A tal proposito, ricordiamo come le trattative per il l’eventuale prolungamento dell’esperienza del serbo alla Juve non abbiano ancora fatto registrare significative novità.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: Vlahovic proposto al Real Madrid, no di Perez

Ecco perché – benché non rappresenti l’opzione più calda – la pista che porterebbe al possibile addio di Vlahovic a gennaio continua ad essere battuta soprattutto in Premier League. Più nello specifico, ‘Team Talk’ rivela come l’Arsenal stia continuando a monitorare con attenzione la situazione, pronto a sferrare l’assalto decisivo nel momento in cui dovessero materializzarsi i presupposti propizi.

La stessa fonte, infatti, aggiunge un particolare tutt’altro che secondario. Lo scarso feeling tra Vlahovic e Thiago Motta potrebbe porre le premesse per la partenza dell’ex attaccante della Fiorentina già a gennaio. Da qui i nuovi contatti che l’Arsenal avrebbe allacciato con l’entourage del calciatore: una reciproca attestazione di stima, insomma, che non è escluso che porti a sviluppi importanti nel breve periodo. Dalla Spagna, però, rincarano la dose. Stando a quanto riferito da Defensa Central, Vlahovic sarebbe stato proposto anche al Real Madrid, alla ricerca di un nuovo numero 9 al quale consegnare le chiavi del proprio attacco. Dopo aver valutato la proposta, i Blancos avrebbero comunque deciso di non affondare il colpo, preferendo virare su altri obiettivi.