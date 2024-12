Addio Roma per l’Inter: “Tempo scaduto”

Addio Roma per l’Inter: “Il suo ciclo è finito”. Ecco il pensiero di qualche tifoso giallorosso sulla questione. E sono due quelli che dovrebbero andare via

Tempo scaduto. Nonostante sia tornato in campo dopo tre panchine di fila con gol. Inutile girarci intorno: Lorenzo Pellegrini è a un bivio della sua carriera e il contratto in scadenza nel 2026 non aiuta.

Ranieri contro il Braga ha riattaccato la spina del capitano della Roma. E il tecnico è stato ripagato con una rete, con un abbraccio dopo la segnatura, e con una prestazione importante. Ma il suo tempo dentro il club, nonostante tutto, sembra essere finito. Non solo il presunto interesse dell’Inter – così come riportate da Alessio Manieri – per il mercato di gennaio, visto che Simone Inzaghi lo apprezza come calciatore, ma anche la sensazione di un tempo scaduto, finito, dentro la Roma.

Addio Roma per l’Inter: Pellegrini e Cristante a fine ciclo

Come ogni venerdì, in diretta sul nostro canale Twitch, analizziamo il momento dei giallorossi. E dopo diverso tempo, finalmente, si è parlato di calcio dopo la bella vittoria di ieri contro il Braga.

Con il direttore Daniele Trecca e i soliti opinionisti, come ospite c’era anche la giornalista Francesca Teodori che ha detto questo: “Spero per lui che a fine campionato possa giocare con un’altra squadra. C’è la sensazione che il suo tempo dentro la Roma sia finito, non solo il suo ma anche quello di Cristante“. Un sentimento forse che accompagna diversi tifosi giallorossi. Anche se ieri sera dopo tantissimo tempo sono anche tornati gli applausi per Pellegrini. Ma una rondine non fa primavera e dopo molto tempo a sudare per cercare di mettere in campo delle prestazioni importanti, serve altro per cambiare l’umore di molti. Chissà che tutto questo non possa succedere a gennaio, soprattutto se Ranieri decidesse, già dalla partita di domenica prossima contro il Como, di staccare nuovamente la spina.