Dalla Roma all’Inter: blitz nerazzurro dopo la vittoria

Dalla Roma all’Inter. Il direttore sortivo della Roma, Florent Ghisolfi, potrebbe presto trovare sulla sua strada il numero uno nerazzurro. Per quale profilo?

Mentre il calendario si infittisce di appuntamenti sempre più decisivi il mercato di gennaio appare sempre più chiaro all’orizzonte. Anche la Roma prova a mettere in ordine le idee per non lasciarsi trovare impreparata.

Il mercato estivo sembrava dovesse assicurare un inverno tranquillo. Purtroppo per la Roma la coda dell’estate e l’inizio dell’autunno hanno dato avvio ad un ‘terremoto’ il cui sciame sismico è visibilmente scemato con l’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. Al di là dei risultati fin qui arrivati dal campo, è la presenza stessa del tecnico romano ad aver riportato a Trigoria un ‘equilibrio’ da troppo tempo assente ingiustificato. Gennaio si avvicina e la dirigenza giallorossa, in accordo con il nuovo tecnico, valuta eventuali operazioni, sia in entrata come in uscita.

Dalla Roma all’Inter, Marco Di Cesare arriva in Serie A

Il mercato della Roma inizia a muoversi e si vengono a scoprire le ‘prime mosse’ della società giallorossa. Al momento le attenzioni della Roma, e del tecnico Ranieri, sembrano concentrate sul reparto difensivo.

Secondo quanto riferito da Daniele Trecca, Direttore di Asromalive.it, la Roma avrebbe compiuto i primi passi per Marco Di Cesare presentando una prima offerta al Racing Club. Difensore argentino, classe 2002, è un talento cristallino che ha già conquistato le attenzioni di diversi club importanti, Inter inclusa. A quanto pare la prima offerta della società giallorossa, si parla di circa 10 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, è stata respinta. Il Racing, infatti, ha fissato per il suo talento una clausola rescissoria di 13 milioni di euro, e che salirà automaticamente a 15 milioni nel 2025. La Roma però, ed il suo direttore sportivo Ghisolfi, non demordono.

La partita di mercato con l’Inter di Beppe Marotta è appena iniziata.