Roma, reparto in emergenza: le ultime da Trigoria

Roma, le novità dall’ultimo allenamento a Trigoria: confermata ancora un’assenza. Ecco tutti i dettagli

Il peggio sembra ormai essere alle spalle. Se una rondine non fa primavera, lo squillo con il quale la Roma si è imposta a discapito del Braga ha permesso ai giallorossi di ottenere tre punti molto preziosi. Per la classifica, ma anche e soprattutto per l’autostima visto il modo con il quale sono maturati. Adesso, però, l’obiettivo di Dybala e compagni è quello di tenere alta la guardia, provando a trovare quella continuità di rendimento che in stagione si è rivelata essere una chimera almeno fino a questo punto.

La sfida contro il Como, sotto questo punto di vista, ha tutte le credenziali per ergersi a possibile spartiacque. Reduci dal rocambolesco pareggio ottenuto contro il Venezia di Di Francesco, gli uomini di Fabregas non snatureranno il proprio credo tattico fatto di pressing e ricerca costante di una manovra ragionata. Ecco perché la zona nevralgica del campo sarà chiamata a salire nuovamente in cattedra.

A tal proposito, non è affatto passata inosservata l’assenza di Bryan Cristante nel corso dell’ultimo allenamento; il centrocampista giallorossa – evidentemente – non ha ancora recuperato dall’infortunio alla caviglia. Da capire se ci saranno i presupposti per recuperarlo in vista della gara domenicale contro il Como. Un discorso analogo può essere fatto per Paredes che, dopo aver saltato la gara di Europa League perché fermato dall’influenza, non ha preso parte alla seduta di allenamento odierna a Trigoria.